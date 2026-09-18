Prof accoltellata, Paolo Crepet sulla generazione "senza anticorpi" e il "patto scellerato scuola-genitori"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Paolo Crepet lancia l’allarme sulle generazione “senza anticorpi” dopo il nuovo accoltellamento di un’insegnante da parte di uno studente. Il noto psichiatra è intervenuto nel dibattito sull’aggressione subita dalla professoressa Isabella Marsilio, colpita da tre fendenti sferrati da un suo alunno di 13 anni in una scuola media di Roma, sollevando l’attenzione non solo sui problemi dei più giovani, ma soprattutto sulle responsabilità degli adulti.

La professoressa accoltellata a Roma

La 66enne professoressa è stata accoltellata con tre colpi al costato nella mattinata di venerdì 18 settembre, della scuola media Giovanni Verga del quartiere romano di Centocelle.

Entrato in aula, uno dei suoi studenti l’ha prima aggredita con lo spray al peperoncino per poi affondare la lama su di lei, dopo aver acceso la diretta social per riprendere tutto con una telecamera piazzata su un casco. La docente si è salvata grazie all’intervento di un altro alunno, che è riuscito a fermare il compagno. Trasportata in codice giallo in ospedale, è stata dimessa nel pomeriggio.

ANSA

Il commento di Paolo Crepet

L’episodio è avvenuto a distanza di pochi mesi dall’accoltellamento in una scuola della provincia di Bergamo della professoressa di francese Chiara Mocchi, anche lei aggredita da un alunno di 13 anni, e accende sempre di più i riflettori su un fenomeno che sconvolge l’opinione pubblica.

Ospite della trasmissione di La 7 Ignoto X, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet ha commentato l’aggressione, sottolineando come oggi molti adolescenti siano incapaci “di capire che cos’è la frustrazione”.

“Un qualsiasi inceppo, una qualsiasi sconfitta, grande o piccola che sia, è intollerabile. Sono cresciuti senza avere la minima idea di che cosa vuol dire inciampare. Fare una brutta figura, non andare bene a scuola, essere rifiutati da un ragazzo o da una ragazza… – ha affermato in Tv cercando di trovare le ragioni di questa ondata di violenza nelle scuole – Non lo sanno perché sono cresciuti così nell’assoluta incapacità di capire che nella vita si può perdere e tutto questo in generale nasce da una tra virgolette una dimenticanza, ci siamo dimenticati di quanto è importante per un bambino giocare”.

“Ognuno di noi ha giocato quando era bambino e ha perso, perché quando giochi perdi. E quindi costruisci degli anticorpi nei confronti di quella perdita – ha spiegato – Sai che quella perdita è momentanea e non definitiva, non è un giudizio su di te. È una cosa che può capitare, da cui ci si riprende. Dopo una sconfitta si vince. Questi ragazzi e queste ragazze non hanno la più pallida idea di tutto questo perché non hanno giocato, sono rimasti nelle loro camere da letto con la PlayStation. Questa è stata la nostra grande responsabilità di adulti e lo facciamo da tanti anni e non ce ne accorgiamo”.

Le parole dello psichiatra

Nella sua riflessione con il conduttore Pino Rinaldi, Crepet ha puntato il dito contro un patto che ha definito “scellerato” tra le famiglie e la scuola, che avrebbe permesso ai genitori di entrare negli istituti per “proteggere i loro figli come se fossero intoccabili”.

“La scuola è sempre stata esigente, da quando non è stata più capace di essere esigente per un patto veramente terrificante tra scuola e famiglia. Perché insieme abbiamo deciso che non si può bocciare, che non si può rimandare, che non si può dare un debito, che non si può dire niente” ha osservato infine lo psichiatra.