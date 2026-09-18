Prof accoltellata salvata da studente del Congo, sulla remigrazione non cambia idea: "Nulla di incongruente"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La prof accoltellata nella scuola media Giovanni Verga di Roma, Isabella Marsilio, è stata salvata da un altro studente, originario del Congo, che ha fermato il 13enne responsabile dell’aggressione. La docente ha raccontato di voler incontrare il suo aggressore e di averlo già perdonato. Sulle sue posizioni favorevoli alla remigrazione, invece, non cambia idea: “Non c’è nulla di incongruente”.

La prof accoltellata: “Vorrei incontrarlo e abbracciarlo”

Come riporta Repubblica, Isabella Marsilio ha raccontato per la prima volta dopo l’aggressione cosa è accaduto nella scuola di Centocelle.

La docente, 66 anni, è stata colpita con un pugnale da un alunno di 13 anni, dopo che il ragazzo le aveva spruzzato dello spray al peperoncino.

L’insegnante ha spiegato di aver avuto paura di morire durante quei momenti.

Il ragazzo sarebbe entrato in aula con un casco e una telecamera e avrebbe aggredito la professoressa senza pronunciare una parola.

A fermarlo è stato un altro alunno, che Marsilio ha descritto come un “meraviglioso studente”.

La docente ha raccontato di essere rimasta colpita dal suo intervento e ha espresso il desiderio di incontrare il 13enne che l’ha aggredita.

“Vorrei abbracciarlo“, ha detto Marsilio, spiegando di provare dispiacere per il malessere che il ragazzo aveva covato nei suoi confronti.

Lo studente del Congo che ha salvato la docente

Il ragazzo che ha bloccato l’aggressore è uno studente originario del Congo.

Il suo intervento ha permesso di interrompere l’aggressione ai danni della professoressa, che in seguito è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Marsilio ha parlato con riconoscenza del giovane, sottolineando il suo comportamento durante l’emergenza.

La vicenda ha così assunto anche un significato particolare per la stessa insegnante, che sui social aveva espresso in precedenza posizioni favorevoli alla remigrazione.

Proprio questo elemento è stato affrontato nell’intervista a Repubblica, alla luce del fatto che a intervenire per salvarla è stato un ragazzo nato in Congo.

Marsilio sulla remigrazione: “Non c’è nulla di incongruente”

Nonostante quanto accaduto, Isabella Marsilio ha ribadito di non aver cambiato idea sulla remigrazione.

La docente considera compatibili le proprie convinzioni politiche con la riconoscenza nei confronti dello studente che l’ha aiutata durante l’aggressione.

“Nulla di incongruente”, è il senso della sua risposta, riferita alle due circostanze.

Nel frattempo, la professoressa ha già lasciato l’ospedale e ha potuto tornare a casa dopo le cure ricevute per le ferite riportate nell’aggressione.