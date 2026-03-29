Prof accoltellata, un’amica del 13enne ha evitato che uccidesse i genitori e facesse un attentato a scuola

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono nuovi dettagli sul 13enne che ha tentato di uccidere la sua professoressa a Trescore Balneario, Bergamo. A rivelarli è un’amica del ragazzino – una 16enne – che ha spiegato come lei stessa aveva provato a dissuaderlo dagli altri suoi piani: uccidere anche i genitori e commettere un attentato a scuola.

Prof accoltellata, parla l’amica del 13enne: cosa sapeva

Si fa chiamare Euno la ragazza di 16 anni che aveva conosciuto il 13enne online, su TikTok. La giovane era rimasta colpita dai video che il suo nuovo amico pubblicava, così i due erano diventati conoscenti digitali e quindi confidenti.

Di lei il 13enne pare si fossa invaghito tanto da rivelarle tutti i suoi piani e da renderla partecipe delle sue confessioni più oscure.

I piani del ragazzo contro i genitori e la scuola

Come riportato da Tgcom24, Euno era a conoscenza di quanto il suo amico stesso pianificando proprio perché era stato lui stesso a confidarglielo.

Dopo aver accoltellato la sua professoressa di francese, il giovane aveva intenzione di uccidere i genitori e di assaltare la scuola, mettendo in atto un vero e proprio attentato e piazzando alcune bombe nell’istituto che frequentava.

A pregarlo di non mettere in atto questi piani era stata proprio la sedicenne che, durante le loro chat, lo aveva convinto a non farlo altrimenti si sarebbe messa lei stessa di mezzo.

L’assalto in diretta su Telegram

Dissuaso da questi suoi altri piani, il tredicenne ha ripiegato prendendosela con la docente di francese, rea di averlo deriso. Ha acquistato su Telegram un coltello, una scacciacani e materiale potenzialmente esplosivo, ha indossato la maglietta con la scritta “vendetta” e ha deciso di mostrare la sua azione sui social.

Tra i destinatari del suo gesto c’era anche la sua nuova amica cui è arrivato, tramite messaggio nella mattina dell’agguato, un link in cui veniva avvisata che, da lì a poco, avrebbe iniziato la diretta del suo folle gesto. Sta di fatto che la sedicenne è stata così uno dei tre spettatori che hanno assistito, in tempo reale su Telegram, all’accoltellamento della professoressa.

A distanza di qualche giorno, le condizioni di Chiara Mocchi sono in miglioramento tanto che la docente ha dichiarato di voler tornare presto a insegnare. Per quanto riguarda il suo assalitore, si trova ancora ricoverato in neuropsichiatria infantile. Spetterà alla Procura per i minorenni di Brescia decidere ora i prossimi passi da fare e se chiedere o meno per lui una perizia psichiatrica o specifiche misure di sicurezza.