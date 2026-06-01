Prof aggrediti dagli studenti, per Paolo Crepet "siamo al punto di non ritorno": l'analisi dello psichiatra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Paolo Crepet interviene dopo il caso del 12enne armato a scuola a San Vito Lo Capo e gli altri episodi di prof aggrediti da studenti. Lo psichiatra parla di “tempesta perfetta” causata da scuola, famiglia e tecnologia, denunciando la perdita di autorevolezza educativa, l’uso incontrollato degli smartphone e il crescente disagio giovanile.

I prof aggrediti dagli studenti

A commentare l’episodio di San Vito Lo Capo è stato lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che dopo i diversi casi di prof aggrediti da studenti ha parlato di una vera e propria emergenza educativa, destinata ad aggravarsi se non verranno affrontate le cause profonde del fenomeno.

Secondo Crepet, quanto accaduto in Sicilia non rappresenta un caso isolato, ma il sintomo di un problema più ampio che coinvolge l’intera società. “Stiamo assistendo alla tempesta perfetta e l’abbiamo creata noi” ha osservato, nell’intervista a cura di Repubblica.

IPA

Parla Paolo Crepet

“La vicenda di San Vito Lo Capo ne è la perfetta raffigurazione, contiene tutti gli errori, le indolenze e le miopie della società e degli adulti nei confronti dei minori” ha aggiunto. “Siamo ad un punto di non ritorno”.

Per l’esperto esistono tre elementi centrali che stanno contribuendo all’aumento di comportamenti aggressivi tra i più giovani. “Scuola, famiglia e accesso alla tecnologia. In questo ordine” ha precisato. Una combinazione che, secondo Crepet, ha progressivamente indebolito i punti di riferimento educativi tradizionali e favorito nuove forme di disagio.

Una scuola poco autorevole

L’analisi dello psichiatra parte quindi dal ruolo della scuola, che a suo giudizio avrebbe perso autorevolezza negli ultimi anni. “Ha perso il suo ruolo e non le viene riconosciuta l’autorità che deve avere nel sistema sociale”.

Particolarmente duro anche il passaggio dedicato alla famiglia. Lo specialista sottolinea come molti genitori abbiano progressivamente delegato parte del proprio ruolo educativo alla tecnologia. “C’è una sorta di deresponsabilizzazione dal ruolo di genitori” ha evidenziato. “C’è chi pensa di essere amico dei figli, chi li accontenta per il senso di colpa, chi non sopporta la fatica di educare e li lascia con in mano un telefono”.

Il terzo fattore riguarda proprio la tecnologia e l’accesso incontrollato alle informazioni. “Peggio della benzina sul fuoco” afferma Crepet, parlando degli smartphone nelle mani dei più giovani. Secondo la sua analisi, i dispositivi digitali accelerano processi di emulazione e permettono ai minori di entrare in contatto con contenuti violenti o distorti senza adeguati strumenti critici per interpretarli.

Da San Vito Lo Capo a Nereto: le ultime aggressioni

Le dichiarazioni di Paolo Crepet arrivano in risposta a una serie di episodi, oltre al caso di San Vito Lo Capo. A fine maggio un professore dell’istituto Peano-Rosa di Nereto, nel Teramano, è stato aggredito da quattro studenti di 14 anni e ha riportato un trauma al naso dopo essere stato spinto contro un muro.

Pochi giorni prima, a Parma, alcuni docenti sarebbero stati accerchiati da studenti nei pressi di una scuola superiore, mentre ancora più grave il caso avvenuto in Lombardia, dove un tredicenne avrebbe accoltellato una docente all’interno di un istituto scolastico.