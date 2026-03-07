Prof Alessio Rotunno morto a 43 anni a Pescara dopo un malore davanti agli alunni e il coma, Casoli in lutto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si era sentito male davanti agli alunni, ma nonostante il ricovero tempestivo non ce l’ha fatta. È morto a 43 anni Alessio Rotunno, il professore di sostegno della scuola media di Casoli, in provincia di Chieti, che si era accasciato improvvisamente sul pavimento per un malore, mentre era in classe. Il decesso è arrivato dopo una settimana di coma farmacologico.

Il malore del prof in classe

Rotunno era stato colpito da un malore mentre si trovava in classe nella giornata di venerdì 27 febbraio, perdendo i sensi di punto in bianco tra il panico dei suoi studenti.

Immediati i soccorsi di professori e bidelli che si sono precipitati in aula e degli operatori sanitari arrivati dopo la chiamata al 118. Come ricostruito dal quotidiano locale Il Centro, dopo diversi tentativi di rianimazione il personale medico sarebbe riuscito a fare ripartire il cuore del professore, mentre da Pescara decollava l’eliambulanza per un trasferimento d’urgenza in ospedale.

Il ricovero e la morte di Alessio Rotunno

Sul posto era subito arrivato anche il sindaco Massimo Tiberini, che ha tenuto a sottolineare come gli operatori del 118 siano stati “encomiabili in tutti i momenti. Hanno tentato in ogni modo di salvarlo”.

Il 43enne era stato ricoverato a Pescara ed era finito in coma farmacologico. Dopo una settimana in bilico tra la vita e la morte, è deceduto nella mattina di sabato 7 marzo.

Il lutto in tutta Casoli

La notizia è stata appresa con grande tristezza e cordoglio dalla scuola media di Casoli e da tutta la comunità in provincia di Chieti.

Rotunno lascia la mogli e un figlio nato da pochi mesi.

“Per noi è un momento triste, tutto il paese si stringe a questa famiglia – ha detto il primo cittadino ad AbruzzoLive -. Conoscevo benissimo questo giovane. Abbiamo sperato in questi giorni in una ripresa, in qualche aggiornamento delle sue condizioni che riaccendesse qualche luce… Invece oggi è arrivata una notizia che ci lascia profondamente addolorati e senza parole”