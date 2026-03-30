Prof Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario punta il dito contro il 13enne: "Indottrinato dai social"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La prof Chiara Mocchi, accoltellata mercoledì scorso nei corridoi della scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, ha scritto una nuova lettera aperta dal letto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. “Un grazie rivolto a quei donatori Avis anonimi che, senza sapere chi io fossi, mi hanno ridato la vita”, ha sottolineato la docente, che è anche tornata a parlare del 13enne che l’ha ferita: “La mattina del 25 marzo 2026, davanti alla mia aula, un mio alunno confuso, trascinato e “indottrinato” dai social mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno “E”, anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio”.

Prof Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario: “13enne trascinato e indottrinato”

La 57enne docente di francese, nella lettera aperta, ha ringraziato anche il suo “Angelo Custode”, ossia il suo “legale di fiducia”, l’avvocato Angelo Lino Murtas: “Lo faccio perché sento il bisogno di dire grazie, un grazie che sale dal cuore e attraversa ogni battito che ancora oggi posso sentire. Un grazie rivolto a quei donatori Avis anonimi che, senza sapere chi io fossi, mi hanno ridato la vita”.

Per quel che riguarda il 13enne autore dell’agguato, ha sostenuto che si tratta di un ragazzo “confuso, trascinato e “indottrinato” dai social”. Ha anche spiegato che è stata difesa da un altro suo alunno. Questo è il primo dettaglio dell’aggressione subita raccontato direttamente dalla vittima.

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La prof ha poi riferito di aver dovuto lottare contro “una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso in poco tempo”. Il fendente l’ha colpita a mezzo millimetro dall’aorta. “Un foulard premuto sul collo – ha proseguito – le mani tremanti di chi mi soccorreva, e quel torpore che avanzava rapido mentre la luce intorno a me diventava ombra, e l’ombra diventava addio”.

Dopo l’aggressione, la professoressa è stata soccorsa dall’eliambulanza del servizio “Blood on Board”. “Mi hanno caricata in un istante – ha continuato Mocchi -. Nel momento del decollo, ho visto dall’alto le finestre della mia scuola: prima vuote, poi improvvisamente riempirsi dei volti dei miei amati ragazzi. Mi salutavano agitando le mani con disperazione, le lacrime agli occhi. Era come se volessero trattenermi ancora un po’ con loro”.

La docente ha anche ricordato di aver udito una voce di donna dire: “Abbiamo pochi secondi, la stiamo perdendo, ora o mai più”. E ancora: “Poi la luce nei miei occhi si è spenta e ho sentito di sprofondare nel buio più profondo. Dal pericolo di vita al ritorno in vita. E proprio lì, in quel buio, ho percepito la vita tornare indietro. Come se stesse rientrando lentamente nel mio corpo, attraverso le vene”.

Ha anche dichiarato di ricordare una voce maschile che scandiva: “Ancora una sacca… presto, ancora una!””. “Era il sangue donato, quello che ricominciava a circolare nel mio cuore che riprendeva il suo ritmo”, ha chiosato.

I ringraziamenti agli “angeli custodi”

Mocchi ha ringraziato, facendo nomi e cognomi, quelli che definisce i “suoi angeli custodi”, vale a dire Francesco Daminelli, responsabile del servizio “Blood on Board”, e l’equipaggio formato da Giuseppe Calvo, Valentina Cortinovis, Enrico Lazzarini, Simone Costa e Luca Stefani.

“Professionisti, ma soprattutto esseri umani che non dimenticherò mai”, ha aggiunto, esprimendo poi gratitudine verso l’avvocato Angelo Lino Murtas, donatore effettivo Avis da oltre 45 anni, “che ha salvato la vita a tante persone e che aveva donato il sangue proprio il giorno prima all’Avis di Monterosso a Bergamo”.

Mocchi ha evidenziato che ha percepito lo stesso spirito con cui suo padre fondò l’Avis–Aido della Media Val Cavallina, con quel motto che da sempre custodisce nel cuore: “Una goccia di sangue può salvare una vita”.

“Forse – ha riflettuto – non immaginava che un giorno quella vita sarebbe stata proprio quella di sua figlia. Oggi la mia gratitudine va al mio alunno “E.”, ai donatori, ai soccorritori, a chi mi ha tenuta aggrappata a questo mondo che amo e che non voglio lasciare. Ma soprattutto va a chi sta leggendo queste righe. Perché spero che, dopo averle lette, trovi il coraggio e la volontà di diventare donatore”. E ancora una volta, come già scritto nella lettera in cui perdonava il suo aggressore, Mocchi saluta “con profonda, immensa riconoscenza”.

L’appello di Valditara ai genitori

Sulla vicenda dell’accoltellamento, si è espresso anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, rivolgendosi ai genitori. Ha auspicato che siano “sempre più vicini e attenti alla crescita dei propri figli”, affinché questi non siano lasciati soli, “soprattutto quando sono ragazzini, quando sono bambini, con il cellulare e con i social”. “Ricostruiamo questo grande patto tra scuola e famiglia”, ha concluso.