Prof Isabella Marsilio accoltellata a scuola, lo studente 13enne confessa e svela perché "l'odiava"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, è stata accoltellata nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle, a Roma, durante la terza ora di lezione. A ferirla è stato un suo alunno di 13 anni, che ha poi riferito ai carabinieri di aver agito perché riteneva troppo severe le valutazioni ricevute. La docente è stata colpita con tre fendenti ed è stata dimessa dall’ospedale con una prognosi di sette giorni.

L’aggressione alla professoressa Isabella Marsilio

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, l’aggressione è avvenuta all’inizio della terza ora nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle.

L’insegnante di italiano Isabella Marsilio, 66 anni, si trovava in classe quando il 13enne l’ha aggredita.

Il giovane avrebbe prima spruzzato dello spray urticante sul volto della docente, quindi l’avrebbe afferrata alle spalle iniziando a colpirla con un coltello.

La prof è stata dimessa

La situazione è stata interrotta anche grazie all’intervento di un compagno di classe, che avrebbe strappato dalle mani dell’aggressore un pugnale da sub con una lama di circa 20 centimetri.

Il 13enne aveva con sé anche un secondo coltello e al momento dell’aggressione indossava un casco da softair con uno smartphone montato sulla visiera e occhiali protettivi.

La professoressa è stata raggiunta da tre fendenti, tutti nella zona sotto un’ascella: le ferite non sono risultate profonde e, dopo le cure all’ospedale Vannini, la docente è stata dimessa con una prognosi di sette giorni.

La confessione del 13enne: “La odiavo”

Dopo l’aggressione, il minorenne è stato accompagnato in caserma insieme ai genitori e lì avrebbe spiegato il motivo del gesto.

“La odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con due debiti in italiano e storia“, avrebbe detto il 13enne, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Questa è la motivazione riferita dal ragazzo agli investigatori. Gli accertamenti, tuttavia, non si concentrano esclusivamente sui rapporti scolastici e sui risultati ottenuti nelle materie insegnate dalla docente.

Gli accertamenti sui social e su Telegram

I carabinieri stanno infatti verificando l’eventuale presenza di altre motivazioni legate all’aggressione.

Tra gli elementi esaminati ci sarebbero i contatti del ragazzo attraverso i social e, in particolare, una possibile videochiamata effettuata poco prima dell’attacco con cinque persone presenti in una chat Telegram.

L’ipotesi investigativa è che qualcuno possa avere assistito o registrato quanto avvenuto in aula. Si tratta però di un aspetto ancora oggetto di accertamenti.

Gli investigatori stanno inoltre esaminando il profilo TikTok del 13enne, che nel frattempo sarebbe stato chiuso: sul profilo erano presenti riferimenti ad autori di precedenti stragi o aggressioni compiute in ambito scolastico.

Tra i contenuti segnalati figurerebbe un riferimento ad Adam Peter Lanza, responsabile della strage del 2012 alla scuola elementare Sandy Hook, negli Stati Uniti.

Il materiale acquistato online

Il 13enne avrebbe inoltre riferito agli investigatori di avere acquistato su Internet il materiale utilizzato o indossato durante l’aggressione, utilizzando la carta di credito dei genitori.

Tra gli oggetti sequestrati figurano il telefono cellulare e il materiale trovato in possesso del ragazzo. Anche sulle modalità di acquisto e sulla preparazione dell’aggressione sono in corso verifiche.

Il giovane, dopo essere stato portato in caserma, è stato successivamente ricoverato sotto choc nel reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I: essendo minorenne e avendo 13 anni, non è imputabile.