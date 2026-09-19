Prof Isabella Marsilio accoltellata a scuola, Valditara annuncia un premio per lo studente che l'ha salvata

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

C’è anche una storia positiva che si può tirare fuori dall’accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio a scuola a Roma. Mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i contatti social del 13enne che ha aggredito la docente, alla ricerca di possibili istigatori, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato di voler premiare lo studente originario del Congo intervenuto eroicamente per fermare il compagno.

Il premio allo studente annunciato da Valditara

Il titolare del Mim lo ha annunciato a margine di un intervento sulla sicurezza a scuola alla vigilia del raduno della Lega: “Apprezzo questo gesto molto bello che sta a testimoniare come ci si può comportare con civismo indipendentemente da dove si è nati” ha dichiarato il ministro Valditara parlando con i cronisti in occasione di uno degli incontri collaterali sul pratone di Pontida

“Noi abbiamo una concezione dell’essere italiano che significa condividere certi valori, non condividere il colore della pelle” ha aggiunto, assicurando che lo inviterà “al Ministero e lo premieremo“, ricordando di aver fatto lo stesso con lo studente che aveva salvato Chiara Mocchi, professoressa di francese anche lei accoltellata da uno studente 13enne in una scuola di Trescore Balneario, nel Bergamasco, a marzo.

Le polemiche per la posizione sulla “remigrazione” della prof Marsilio

La sottolineatura di Valditara fa riferimento ai pesanti insulti social alla professoressa Marsilio per le sue posizioni in favore della “remigrazione”, che il ministro non ha voluto commentare.

La docente ha da subito ringraziato l’alunno che l’ha salvata, nato in Congo e ospite di una casa famiglia di Centocelle, descrivendolo come un “meraviglioso studente”, ma interpellata da Repubblica ha ribadito di non fare nessun passo indietro sulle sue idee, ritenendo che non ci sia “nulla di incongruente“.

Le indagini sull’accoltellamento nella scuola di Roma

Le ferme convinzioni politiche ritenute in contraddizione con il gesto eroico dello studente di origine straniera hanno scatenato la bufera attorno la docente 66enne, mentre proseguono le indagini sull’accoltellamento della professoressa.

I carabinieri stanno passando al setaccio il cellulare del 13enne e della madre, su cui erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i due coltelli portati in classe.

La perquisizione informatica è diretta a rintracciare presunti complici o istigatori dell’aggressione, prima e durante la diretta social avviata dallo studente mentre si scagliava contro l’insegnante.