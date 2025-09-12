Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cittadino salvadoregno di 59 anni ricercato a livello internazionale per abusi su minore e condannato in via definitiva a 14 anni di carcere. L’uomo è stato individuato e fermato dalla Polizia di Stato nella Capitale, in una struttura ricettiva di via Tuscolana, dove si nascondeva da alcuni mesi. Il provvedimento di cattura era stato emesso dalle autorità giudiziarie di El Salvador nel luglio scorso, dopo che il condannato aveva fatto perdere le proprie tracce. L’arresto è stato convalidato e sono state avviate le procedure di estradizione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato alla cattura del latitante salvadoregno si è svolta a Roma, dove l’uomo era riuscito a confondersi tra gli ospiti di una struttura alberghiera in via Tuscolana. Gli agenti delle Volanti, dopo aver ricevuto la segnalazione e svolto rapidi accertamenti, hanno identificato il sospettato e lo hanno bloccato senza che potesse opporre resistenza.

La fuga e la cattura nella Capitale

Il ricercato, un ex insegnante di 59 anni, era latitante dal luglio scorso, quando le autorità di El Salvador avevano emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. Dopo la condanna definitiva, risalente all’aprile 2025, l’uomo si era dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce e lasciando il suo Paese d’origine. Le indagini hanno permesso di localizzarlo a Roma, dove aveva trovato rifugio in una struttura ricettiva della zona Tuscolana, cercando di passare inosservato tra gli altri clienti.

Le accuse e la condanna

L’ex docente era stato accusato di abusi sessuali su una minore, reati commessi tra il 2020 e il 2022 mentre ricopriva il ruolo di insegnante. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti salvadoregni, l’uomo avrebbe approfittato della posizione di fiducia e della relazione instaurata con la vittima durante il percorso scolastico per compiere ripetuti atti di violenza sessuale. Gli episodi si sarebbero verificati sia in ambito privato che all’interno dell’istituto scolastico, con una progressione nel tempo che ha aggravato la posizione dell’imputato.

Le prove raccolte durante le indagini

Le indagini delle autorità di El Salvador hanno portato all’acquisizione di elementi probatori fondamentali, tra cui messaggi e videochiamate scambiati tra l’uomo e la vittima. Questi riscontri hanno permesso di cristallizzare la responsabilità del docente, in particolare per l’ultimo episodio, avvenuto nel marzo 2022. In quell’occasione, approfittando dell’assenza di supervisione, l’uomo avrebbe seguito la giovane in un’aula e l’avrebbe costretta a subire violenze sessuali. Tali elementi sono stati determinanti per la condanna definitiva emessa nell’aprile 2025.

Il mandato di cattura internazionale

Dopo la sentenza, il cinquantanovenne si era reso irreperibile, costringendo le autorità salvadoregne a richiedere un provvedimento di cattura internazionale. Il mandato è stato emesso appena due mesi fa, nel luglio scorso, e trasmesso alle forze dell’ordine di diversi Paesi, tra cui l’Italia. La collaborazione tra le autorità ha permesso di localizzare il latitante nella Capitale e di organizzare l’operazione che ha portato al suo arresto.

L’arresto e la procedura di estradizione

Una volta accertata l’identità del ricercato, gli agenti delle Volanti hanno proceduto al fermo e lo hanno accompagnato presso il carcere di Regina Coeli, dove è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana. L’arresto è stato convalidato in sede di appello e, contestualmente, sono state avviate le procedure per l’estradizione verso El Salvador, dove l’uomo dovrà scontare la pena prevista dalla sentenza definitiva.

Il ruolo della cooperazione internazionale

Il caso sottolinea l’importanza della cooperazione tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie di diversi Paesi nella lotta ai reati transnazionali. Grazie allo scambio di informazioni e alla tempestività degli interventi, è stato possibile assicurare alla giustizia un soggetto condannato per gravi abusi su minore, che aveva tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità rifugiandosi all’estero.

Le reazioni delle autorità

Le autorità italiane hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’efficacia delle procedure di controllo e identificazione messe in atto dalla Polizia di Stato. Anche le autorità di El Salvador hanno accolto con favore la notizia dell’arresto, auspicando una rapida conclusione delle procedure di estradizione e il ritorno del condannato nel Paese d’origine per l’esecuzione della pena.

Un caso che riaccende l’attenzione sui reati contro i minori

L’arresto del latitante salvadoregno a Roma riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della repressione dei reati contro i minori, in particolare in ambito scolastico. Le istituzioni ribadiscono la necessità di rafforzare i controlli e di promuovere una cultura della legalità e della tutela dei più giovani, affinché episodi simili non abbiano più a ripetersi.

