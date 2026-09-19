Prof Marsilio accoltellata a scuola dallo studente, su Telegram caccia ai complici del 13enne: in 5 nel mirino

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Proseguono le indagini sull’accoltellamento della professoressa Isabella Marsilio da parte di un 13enne all’istituto Giovanni Verga di Centocelle, a Roma. Gli investigatori starebbero cercando di ricostruire il ruolo di alcune persone collegate in videochiamata su Telegram con l’autore del gesto. Sarebbero cinque gli utenti nel mirino.

L’aggressione all’istituto Verga di Centocelle

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il 13enne sarebbe arrivato a scuola con uno zaino contenente un elmetto, due pugnali con lama da circa 20 centimetri e una bomboletta di spray urticante.

Prima dell’aggressione sarebbe entrato in bagno, dove si sarebbe cambiato e avrebbe fissato il telefono al casco con un supporto e del nastro adesivo.

Avrebbe poi avviato una videochiamata su Telegram con quattro o cinque persone ancora da identificare.

A quel punto sarebbe entrato in classe e avrebbe aggredito la professoressa.

Il gesto sarebbe stato fermato dall’intervento di un compagno di classe, che avrebbe disarmato il 13enne, consentendo poi agli altri studenti di intervenire.

Il possibile ruolo dei contatti su Telegram

Il punto su cui si starebbero concentrando gli investigatori riguarderebbe proprio le persone collegate in diretta durante l’assalto.

Secondo Tgcom24, tra i cinque utenti presenti nella videochiamata potrebbe esserci anche un maggiorenne.

I carabinieri starebbero verificando se qualcuno abbia incoraggiato, seguito o istigato il ragazzo prima dell’aggressione.

Anche La Repubblica parla dell’ipotesi di un possibile istigatore online.

Gli investigatori vorrebbero capire se il 13enne sia stato manipolato da qualcuno conosciuto in rete, forse in ambienti legati al true crime, interesse che il ragazzo avrebbe coltivato online.

I carabinieri starebbero analizzando il cellulare del ragazzo per ricostruire contatti, chat, contenuti pubblicati e identità delle persone presenti nella videochiamata.

Gli accertamenti dovranno chiarire se si sia trattato di semplici spettatori della diretta o se qualcuno abbia avuto un ruolo attivo nella preparazione o nell’istigazione del gesto.

Il conto alla rovescia sui social

Secondo Tgcom24, gli investigatori potrebbero ritenere che l’azione possa essere stata pianificata.

Prima di entrare in classe, il 13enne avrebbe pubblicato sui propri canali social un messaggio con la scritta “-5 hours”, interpretata come un conto alla rovescia verso l’aggressione.

Il ragazzo avrebbe acquistato online parte dell’equipaggiamento usato, tra cui oggetti da softair.

La Repubblica riferisce che gli acquisti sarebbero stati effettuati nei giorni precedenti con la carta di credito dei genitori.

I familiari avrebbero raccontato che da qualche tempo il figlio guardava video di true crime su YouTube e che avevano cercato di seguirlo.

Il movente indicato dal ragazzo

Dopo l’aggressione, il 13enne avrebbe ammesso agli investigatori di odiare la professoressa.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, avrebbe collegato il gesto ai brutti voti ricevuti l’anno precedente.

La professoressa Marsilio gli avrebbe assegnato insufficienze in italiano e storia.

Proprio in quei giorni il ragazzo avrebbe dovuto affrontare prove di recupero legate ai debiti scolastici.

La posizione del minore è ora seguita anche dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Intanto, dopo l’intervista in cui ha raccontato l’aggressione, la professoressa Marsilio è stata attaccata sui social