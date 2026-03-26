Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall'ex Gianluca Soncin, corpo trovato senza testa dai parenti
La macabra scoperta è stata effettuata durante il trasferimento della bara nella cappella di famiglia a Strozza (Bergamo). Si indaga sul responsabile
Gianluca Soncin ha profanato la tomba dell’ex Pamela Gemini, la 29enne brutalmente uccisa dallo stesso compagno il 15 ottobre 2025 nel suo appartamento in zona Gorla, a Milano. Al dolore dei parenti e alla modalità efferata del delitto, compiuto sul balcone di casa dinanzi a vicini e passanti, si aggiunge dunque un ulteriore tragico dettaglio. All’apertura della bara per il trasferimento nella cappella di famiglia, il corpo della vittima è stato trovato senza testa. Si indaga per scoprire i responsabili di un gesto tanto macabro.
- Cosa è successo al corpo di Pamela Genini
- Il sequestro del corpo e il vilipendio di cadavere
- Uccisa dall'ex compagno, il caso di Pamela Genini
Cosa è successo al corpo di Pamela Genini
A distanza di quasi quattro mesi dal funerale della giovane, la bara è stata spostata dal loculo in cui si trovava per essere collocata definitivamente nella cappella che la famiglia Genini possiede nel cimitero di Strozza (Bergamo).
In quella circostanza, i parenti di Pamela Genini si sono accorti che alcune viti della bara erano saltate e c’era molto silicone sui bordi. All’interno il cadavere era stato decapitato.
Il sequestro del corpo e il vilipendio di cadavere
La terribile scoperta ha profondamente scosso la madre e il patrigno della 29enne. E ha fatto scattare immediatamente le indagini e il sequestro del corpo da parte dell’autorità giudiziaria.
La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e furto della testa. Un reato che, secondo l’articolo 411 del codice penale, prevede una condanna da due a sette anni di reclusione, con l’aggravante se il delitto è compiuto all’interno di un cimitero.
Uccisa dall’ex compagno, il caso di Pamela Genini
Pamela Genini è stata uccisa con una serie di coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin, 23 anni più grande di lei e col quale aveva posto fine a una relazione proprio lo stesso giorno in cui è avvenuto il femminicidio.
La loro relazione era cominciata nel marzo 2024, ma Soncin ben presto aveva assunto atteggiamenti violenti e possessivi. Dopo il delitto l’uomo aveva inscenato un tentativo di suicidio.
Alla fine è stato fermato e arrestato con le accuse di stalking e omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dal vincolo della relazione affettiva.