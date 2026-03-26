Profanata la tomba di Pamela Genini uccisa dall'ex Gianluca Soncin, corpo trovato senza testa dai parenti

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gianluca Soncin ha profanato la tomba dell’ex Pamela Gemini, la 29enne brutalmente uccisa dallo stesso compagno il 15 ottobre 2025 nel suo appartamento in zona Gorla, a Milano. Al dolore dei parenti e alla modalità efferata del delitto, compiuto sul balcone di casa dinanzi a vicini e passanti, si aggiunge dunque un ulteriore tragico dettaglio. All’apertura della bara per il trasferimento nella cappella di famiglia, il corpo della vittima è stato trovato senza testa. Si indaga per scoprire i responsabili di un gesto tanto macabro.

Cosa è successo al corpo di Pamela Genini

A distanza di quasi quattro mesi dal funerale della giovane, la bara è stata spostata dal loculo in cui si trovava per essere collocata definitivamente nella cappella che la famiglia Genini possiede nel cimitero di Strozza (Bergamo).

In quella circostanza, i parenti di Pamela Genini si sono accorti che alcune viti della bara erano saltate e c’era molto silicone sui bordi. All’interno il cadavere era stato decapitato.

ANSA

Il sequestro del corpo e il vilipendio di cadavere

La terribile scoperta ha profondamente scosso la madre e il patrigno della 29enne. E ha fatto scattare immediatamente le indagini e il sequestro del corpo da parte dell’autorità giudiziaria.

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per vilipendio di cadavere e furto della testa. Un reato che, secondo l’articolo 411 del codice penale, prevede una condanna da due a sette anni di reclusione, con l’aggravante se il delitto è compiuto all’interno di un cimitero.

Uccisa dall’ex compagno, il caso di Pamela Genini

Pamela Genini è stata uccisa con una serie di coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin, 23 anni più grande di lei e col quale aveva posto fine a una relazione proprio lo stesso giorno in cui è avvenuto il femminicidio.

La loro relazione era cominciata nel marzo 2024, ma Soncin ben presto aveva assunto atteggiamenti violenti e possessivi. Dopo il delitto l’uomo aveva inscenato un tentativo di suicidio.

Alla fine è stato fermato e arrestato con le accuse di stalking e omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dal vincolo della relazione affettiva.