Profanazione della tomba di Pamela Genini, l'appello dei carabinieri ai cittadini su foto e video: la nota

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Per risolvere l’enigma della profanazione della tomba di Pamela Genini i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno diffuso una nota per lanciare un appello alla popolazione: i militari chiedono di fornire filmati e immagini scattate tra il 24 ottobre e il 23 marzo presso il cimitero di Strozza (Bergamo) per la “necessità di acquisire il maggiore numero di informazioni”. I carabinieri hanno messo a disposizione anche un indirizzo e-mail al quale rivolgersi.

L’appello dei carabinieri di Bergamo

Come riporta Adnkronos, venerdì 1° maggio i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno diffuso un appello per chiedere alla popolazione un contributo per le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la cui salma è stata decapitata con asportazione della testa.

I militari intendono “acquisire il maggior numero di informazioni”, per questo comunicano la necessità di “acquisire ogni immagine, foto o video, del loculo, realizzata nell’arco temporale compreso tra il 24 ottobre 2025 ed il 23 marzo 2026“.

ANSA

Il 24 ottobre 2025 è la data in cui la bara di Pamela è stata ubicata nel loculo provvisorio, mentre quella del 23 marzo 2026 corrisponde al momento in cui gli operai delle pompe funebri hanno scoperto la manomissione durante un intervento sulla sepoltura.

Quindi i carabinieri chiedono a “chiunque fosse in possesso di tali immagini, a trasmetterle in originale all’indirizzo di posta elettronica indaginevilipendio@proton.me“. Chiunque vorrà contribuire dovrà indicare “la data in cui sono state realizzate; i dati anagrafici del mittente; un recapito telefonico per essere ricontattati in caso di necessità, assicurando la massima riservatezza“.

L’uomo inquadrato dalle telecamere di videosorveglianza

È ormai noto che i carabinieri hanno acquisito un filmato, registrato probabilmente tra il 18 e il 20 marzo, in cui si vede un uomo ripreso di notte all’esterno del cimitero di Strozza, che poco dopo si allontana forse a bordo di un’auto.

Secondo le indiscrezioni i militari, al 90%, avrebbero riscontrato somiglianze con l’ex fidanzato Francesco Dolci, che tuttavia nega di essere l’uomo inquadrato e soprattutto di essere l’autore del vilipendio del cadavere di Pamela.

La profanazione della tomba di Pamela Genini

Come anticipato e come noto, si ipotizza che la profanazione della tomba di Pamela Genini sia avvenuta poco dopo la sepoltura della ragazza al cimitero di Strozza. Da quando è stato scoperto lo scempio – il 23 marzo – l’ex fidanzato Francesco Dolci non fa che riportare in televisione episodi di minacce e aggressioni di cui sarebbe stato oggetto.

Secondo Dolci, Pamela sarebbe finita in un giro di “imprenditori del crimine” di cui era “pedina involontaria”, e lo stesso presunto gruppo criminale avrebbe profanato la sua tomba per mandare un monito a lui, “per tapparmi la bocca”, ha ribadito più volte.