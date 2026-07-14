Profanazione della tomba di Pamela Genini, mamma Una contro Francesco Dolci: "Lui sa dov'è e non lo dice"

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“Qualsiasi cosa racconti lo fa per depistare, lui sa dov’è”, così Una Smirnova lancia nuove accuse a Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. La madre della 29enne, attraverso i microfoni de La Vita in Diretta, non indietreggia nei confronti dell’indagato nonché sedicente ex fidanzato della figlia.

Le nuove accuse della mamma Una Smirnova

Come anticipato, martedì 14 luglio Una Smirnova, madre di Pamela Genini, ha lanciato nuove accuse contro Francesco Dolci nel corso di un collegamento con La Vita in Diretta.

Secondo la donna, Francesco Dolci starebbe operando un depistaggio delle indagini per allontanare i sospetti da lui, inventando – secondo Smirnova – la teoria del sequestro della testa della salma della figlia a scopo di estorsione.

ANSA

“Qualsiasi cosa racconti lo fa per depistare, lui sa dov’è”, ribadisce mamma Una, che sottolinea: “L’unico che parla di pista economica è lui”, e ciò dimostrerebbe che Dolci sarebbe “sempre stato interessato ai soldi di Pamela“.

La madre di Pamela Genini, inoltre, fa notare che la famiglia non avrebbe mai ricevuto richieste di riscatto, un dettaglio che smonterebbe – secondo la donna – la narrazione che da mesi Francesco Dolci riporta sul piccolo schermo.

La replica di Francesco Dolci

“Se sapessi dove si trova la testa di Pamela lo direi subito alla Questura di Milano”, replica Francesco Dolci dopo le dichiarazioni di Una Smirnova, “dato che sono parte attiva nelle indagini”, aggiunge.

“Il mio univo obiettivo è dare un degno riposo a Pamela“, sottolinea l’indagato. Una Smirnova “sa che io volevo bene a Pamela” quindi “dovrebbe smettere di accusare me”.

Un complotto dietro il furto della testa di Pamela Genini?

“Io non sono stato”, afferma Dolci, e aggiunge che delle cose “che secondo la signora Una non sono vere se ne sta occupando la Procura di Bergamo”.

Aggiunge, inoltre, che in Svizzera sarebbe stata scoperta “una rete di necrofili” dediti all’acquisto di parti di corpi, “soprattutto crani di persone”, quindi “non sono io che faccio il depistaggio, io sono vittima di depistaggio”.