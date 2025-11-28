Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per cyberstalking a Bologna, dove una donna è stata fermata dopo aver perseguitato a lungo una libera professionista della provincia. La vittima è stata oggetto di una serie di molestie e diffamazioni online, culminate nella creazione di falsi profili e nella pubblicazione di annunci ingannevoli, con l’obiettivo di danneggiarla sia nella vita privata che professionale.

Le indagini e l’arresto: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio oltre un anno fa, quando la vittima, una libera professionista residente nella provincia di Bologna, ha iniziato a subire una vera e propria campagna di molestie e diffamazioni attraverso il web. L’autrice delle persecuzioni, poi identificata e arrestata, aveva messo in atto una serie di azioni mirate a ledere la reputazione e la serenità della donna.

La strategia persecutoria: falsi profili e annunci ingannevoli

La stalker ha creato numerosi falsi profili sui social network e su siti pornografici, utilizzando fotografie, dati personali e numeri di telefono della vittima. Questo ha portato la professionista a ricevere continue telefonate e messaggi a sfondo sessuale da parte di sconosciuti, costringendola a vivere in uno stato di costante disagio e paura.

Non solo: la donna arrestata ha anche pubblicato falsi annunci immobiliari, mettendo in vendita l’abitazione della vittima senza il suo consenso. In un ulteriore tentativo di danneggiarla, ha contattato agenzie funebri per organizzare il funerale della professionista e di persone a lei vicine, aggravando così il clima di terrore psicologico.

Diffamazione e danno d’immagine sui social

Sui social network, la vittima è stata oggetto di diffamazione e minacce pubbliche. Il suo numero di telefono è stato segnalato come “truffaldino”, provocando un grave danno d’immagine e l’inserimento del contatto tra quelli classificati come “spam”. Queste azioni hanno avuto pesanti ripercussioni sulla vita privata e professionale della donna, costretta a cambiare abitudini e a subire anche un grave danno economico.

Le conseguenze sulla vittima

Dopo oltre un anno di vessazioni continue, la vittima si è trovata a vivere un vero e proprio incubo digitale. L’ansia e la paura che le minacce potessero trasformarsi in atti concreti l’hanno spinta a modificare radicalmente la propria quotidianità, sia dal punto di vista personale che lavorativo.

L’intervento della Polizia Postale

Gli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna hanno avviato una complessa attività investigativa, basata su analisi digitali e tecniche di tracciamento informatico. Grazie a queste indagini, è stato possibile risalire all’identità della stalker e raccogliere elementi sufficienti per procedere con le misure cautelari.

Le misure cautelari e la violazione dei divieti

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono state applicate misure restrittive nei confronti della donna, tra cui il divieto di avvicinamento alla vittima, l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico e il divieto di comunicazione, anche telematica, con la persona offesa. Tuttavia, la stalker ha rifiutato il braccialetto elettronico e le è stato imposto il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.

L’arresto definitivo

Nonostante le misure adottate, dopo una breve interruzione, la donna ha ripreso a perseguitare la vittima. Questo comportamento ha portato la Polizia a procedere con l’arresto, ponendo così fine a una lunga serie di atti persecutori che avevano trasformato la vita della professionista in un incubo.

