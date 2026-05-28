Professore aggredito a Parma non denuncia gli studenti e attacca il ministro Valditara: "Incompetente""
Il professore dell'Itis di Parma rifiuta la querela per dare una lezione di vita ai ragazzi e contesta fermamente le posizioni del ministro Valditara
Nonostante le forti pressioni ricevute in questura, il professore di Sistemi e Reti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma ha deciso di non sporgere denuncia contro gli studenti protagonisti di un video virale sul web. Il docente, 63 anni e in cattedra dal 1985, ha spiegato la sua irremovibile posizione in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel frattempo, l’istituto scolastico ha già provveduto a sospendere tre studenti per 30 giorni.
- Professore aggredito non denuncia gli studenti
- Cosa è successo a Parma
- L'attacco al ministro Valditara
Professore aggredito non denuncia gli studenti
Il docente ha ridimensionato l’episodio, rifiutando il termine “aggressione” e preferendo parlare di un confronto degenerato in lite tra due insegnanti e alcuni giovani che si conoscevano.
L’insegnante ha chiarito di non aver subìto alcun danno fisico e di considerare la scelta di non adire le vie legali come un preciso intervento educativo, per far comprendere agli adolescenti le conseguenze delle loro azioni senza delegare i cittadini.
A far scattare la tensione, era stato il rimprovero rivolto a un giovane sorpreso a calciare una lattina contro un’auto fuori dall’istituto scolastico.
Cosa è successo a Parma
All’uscita pomeridiana, il ragazzo si è ripresentato insieme a un gruppo di amici nel parco di fronte all’istituto.
Nel corso del parapiglia, un secondo collega è intervenuto in difesa del professore bloccando a terra uno studente e venendo colpito alla schiena con una cinghia, senza per fortuna riportare lesioni importanti.
Anche questo secondo docente non ha voluto sporgere denuncia, nonostante l’aggressione violenta e ingiustificabile subita.
L’attacco al ministro Valditara
Oltre a spiegare le motivazioni del suo rifiuto a procedere per vie giudiziarie, sul Corriere della Sera il professore ha espresso parole di forte critica verso le istituzioni, commentando le reazioni della politica e in particolare quelle del capo del dicastero di Viale Trastevere.
Il docente ha definito le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara come espressione di una “persona incompetente”, respingendone la linea contro il giustificazionismo. Un attacco durissimo.
A supporto del suo severo giudizio sul ministro, l’insegnante ha richiamato un precedente intervento pubblico dello stesso esponente politico, in cui si faceva riferimento all’umiliazione dello studente come a un fattore utile nella crescita e nella costruzione della personalità.