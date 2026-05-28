Professore aggredito a Parma non denuncia gli studenti e attacca il ministro Valditara: "Incompetente""

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nonostante le forti pressioni ricevute in questura, il professore di Sistemi e Reti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma ha deciso di non sporgere denuncia contro gli studenti protagonisti di un video virale sul web. Il docente, 63 anni e in cattedra dal 1985, ha spiegato la sua irremovibile posizione in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel frattempo, l’istituto scolastico ha già provveduto a sospendere tre studenti per 30 giorni.

Professore aggredito non denuncia gli studenti

Il docente ha ridimensionato l’episodio, rifiutando il termine “aggressione” e preferendo parlare di un confronto degenerato in lite tra due insegnanti e alcuni giovani che si conoscevano.

L’insegnante ha chiarito di non aver subìto alcun danno fisico e di considerare la scelta di non adire le vie legali come un preciso intervento educativo, per far comprendere agli adolescenti le conseguenze delle loro azioni senza delegare i cittadini.

A far scattare la tensione, era stato il rimprovero rivolto a un giovane sorpreso a calciare una lattina contro un’auto fuori dall’istituto scolastico.

Cosa è successo a Parma

All’uscita pomeridiana, il ragazzo si è ripresentato insieme a un gruppo di amici nel parco di fronte all’istituto.

Nel corso del parapiglia, un secondo collega è intervenuto in difesa del professore bloccando a terra uno studente e venendo colpito alla schiena con una cinghia, senza per fortuna riportare lesioni importanti.

Anche questo secondo docente non ha voluto sporgere denuncia, nonostante l’aggressione violenta e ingiustificabile subita.

L’attacco al ministro Valditara

Oltre a spiegare le motivazioni del suo rifiuto a procedere per vie giudiziarie, sul Corriere della Sera il professore ha espresso parole di forte critica verso le istituzioni, commentando le reazioni della politica e in particolare quelle del capo del dicastero di Viale Trastevere.

Il docente ha definito le dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara come espressione di una “persona incompetente”, respingendone la linea contro il giustificazionismo. Un attacco durissimo.

A supporto del suo severo giudizio sul ministro, l’insegnante ha richiamato un precedente intervento pubblico dello stesso esponente politico, in cui si faceva riferimento all’umiliazione dello studente come a un fattore utile nella crescita e nella costruzione della personalità.