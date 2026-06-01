Professore aggredito da studenti in Val Vibrata vicino Teramo, spinto contro il muro: "Ho sbattuto la testa"

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Un professore dell’Istituto Peano-Rosa di Nereto, nel Teramano, è stato aggredito da quattro studenti di 14 anni al termine di una lezione. Il docente ha riportato lesioni al naso ed è stato medicato in ospedale con otto giorni di prognosi. Scattate denuncia e indagini della Procura minorile, mentre la scuola ha avviato provvedimenti disciplinari.

Un altro professore aggredito da studenti

Il nuovo episodio di violenza all’interno di una scuola è avvenuto in Val Vibrata, a Nereto, in provincia di Teramo. Un professore dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. Peano – C. Rosa” è stato aggredito da quattro studenti di 14 anni al termine di una lezione, riportando lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere.

L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, si aggiunge ai casi che di recente hanno alimentato il dibattito sul crescente fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale scolastico, e sul rapporto sempre più complesso tra scuola, famiglie e giovani.

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La ricostruzione dell’episodio

Secondo quanto ricostruito, il docente aveva appena concluso una verifica orale prevista durante la mattinata. Dopo il suono della campanella, mentre si dirigeva verso l’uscita dell’aula, sarebbe stato bloccato da quattro ragazzi che gli avrebbero impedito di lasciare la classe.

Nel giro di pochi istanti la situazione è degenerata: una spinta particolarmente violenta gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio, facendolo finire contro una parete e provocandogli un forte trauma al volto e alla testa.

“Ho sentito una spinta più forte che mi ha fatto perdere l’equilibrio” ha raccontato a Il Messaggero “e sono finito frontalmente contro il muro dove ho sbattuto la testa”.

Come sta il docente

Il professore è riuscito ad allontanarsi dall’aula soltanto dopo l’accaduto, ricevendo successivamente assistenza da un’insegnante di sostegno. Non sarebbero arrivate scuse, né dai ragazzi coinvolti, né dalle famiglie.

Trasportato in ospedale, ha ottenuto una prognosi di otto giorni. I medici hanno riscontrato lesioni alle cartilagini nasali conseguenti all’impatto. Nessuno degli altri studenti presenti sarebbe intervenuto durante l’aggressione.

Cosa c’è dietro al caso

Le motivazioni del gesto restano ancora al vaglio degli investigatori. Il docente ha dichiarato di aver sempre mantenuto rapporti corretti con la classe e non esclude che l’episodio possa essere collegato alle difficoltà scolastiche di alcuni studenti, preoccupati per insufficienze considerate ardue da recuperare a poche settimane dalla conclusione dell’anno.

Dopo l’accaduto è stata formalizzata una denuncia. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che dovrà accertare eventuali responsabilità. Parallelamente, l’istituto scolastico ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti.

Secondo quanto emerso, i ragazzi rischiano sanzioni severe, fino alla sospensione o ad altri provvedimenti previsti dal regolamento scolastico. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha contattato la dirigenza scolastica per esprimere vicinanza al docente aggredito e apprezzare la scelta della scuola di adottare una linea rigorosa nei confronti dei responsabili.