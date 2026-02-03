Professore arrestato a Bergamo, avrebbe fatto sesso con la studentessa mentre moglie e figlio non erano a casa

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un professore di 56 anni è stato arrestato a Bergamo con l’accusa di aver fatto sesso con una sua studentessa di 15 anni, consenziente ma fragile e che vive in un contesto familiare precario. La vicenda è emersa a marzo del 2025, quando una compagna di classe della quindicenne ne ha parlato con la mamma, che ha poi avvisato la madre della giovane. Poi è scattata la denuncia.

Professore arrestato a Bergamo: l’accusa

L’insegnante era diventato il punto di riferimento della quindicenne e faceva anche da tramite con i genitori.

Le indagini sul professore arrestato a Bergamo

La vicenda è emersa nel marzo 2025, quando una compagna di classe della quindicenne ha raccontato il tutto alla madre, che ha poi avvertito la mamma della giovane, che si è rivolta alla Polizia.

In base a quanto emerso dalle indagini della Squadra Mobile della Polizia, la quindicenne non ne faceva mistero nello stretto giro delle sue coetanee: anzi, ne avrebbe parlato esplicitamente.

La Squadra Mobile ha piazzato in casa del professore cimici e microcamere, che hanno ripreso un episodio in seguito al quale, anche grazie a chat, telecamere esterne e tracciati telefonici, è stato disposto l’arresto, eseguito nel maggio 2025.

Il pm contesta all’insegnante anche altri episodi, da luglio 2024 ad aprile 2025, che la Polizia ha ricostruito incrociando ulteriori dati, come quelli ricavati dai messaggi con le amiche (e con lui). Gli agenti avrebbero verificato attraverso la posizione dei telefoni che, nei giorni a cui ha fatto riferimento la quindicenne, la moglie e il figlio dell’indagato erano fuori casa. Altre volte, la ragazza sarebbe stata ripresa dalle telecamere mentre entrava nel condominio del professore.

Il professore arrestato a Bergamo è ai domiciliari

Il professore è stato arrestato per atti sessuali ed è stato sospeso dalla scuola superiore di Bergamo. Attualmente, si trova agli arresti domiciliari.

Il 13 febbraio è atteso davanti al gup Riccardo Moreschi. Difeso dall’avvocato Alessandro Zonca, ha chiesto di parlare dopo aver già reso l’interrogatorio al pubblico ministero Chiara Monzio Compagnoni, che ne ha chiesto il rinvio a giudizio.

È probabile che chiederà il rito abbreviato.