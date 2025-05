Professore arrestato a Civitavecchia per abusi sulle studentesse, altri tre insegnanti lo coprivano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Studentesse minorenni abusate sessualmente e molestate, a scuola e in gita. Con queste accuse i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un professore che lavora in un liceo di Civitavecchia. Nei guai altri tre docenti che non avrebbero denunciato i comportamenti del loro collega. È stata la denuncia di una ragazza a far partire le indagini sulle violenze sessuali, poi corroborata dalle testimonianze di altre studentesse.

Insegnante arrestato per violenza sessuale a Civitavecchia

Un insegnante di Civitavecchia, in provincia di Roma, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato sessualmente di diverse studentesse.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Civitavecchia su richiesta della locale procura ed eseguita dai carabinieri. Lo riporta Adnkronos.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Nei guai altri tre docenti, per i quali è stato disposto l’obbligo di dimora. I professori sono accusati a vario titolo di violenza sessuale su minore e di induzione indebita a dare o promettere utilità.

La denuncia di una studentessa

A far venire alla luce quanto stava accadendo in un liceo di Civitavecchia è stata la denuncia presentata lo scorso gennaio da una studentessa.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la ragazza ha raccontato di aver subito abusi sessuali da parte di un professore della sua scuola.

Le indagini, avviate sotto il coordinamento della procura e durate fino ad aprile, hanno permesso di raccogliere “gravi indizi di colpevolezza” a carico del docente.

Le dichiarazioni della ragazza sono state corroborate dalle testimonianze di altre sei studentesse che hanno riferito di molestie e condotte analoghe riconducibili allo stesso professore.

Le indagini

Roma Today riferisce che le vittime dei presunti abusi sono tutte ragazze tra i 16 e i 17 anni. Due sarebbero state abusate sessualmente, le altre vittime di molestie.

Gli abusi sarebbero avvenuti sia a scuola che durante una gita.

Secondo quanto emerso l’insegnante si sarebbe anche finto istruttore di arti marziali per palpeggiare le ragazze nelle zone intime.

Tre colleghi lo avrebbero coperto

Coinvolti nell’inchiesta altri tre insegnanti della stessa scuola, che avrebbero coperto il collega non denunciandone i comportamenti molesti.

In particolare secondo l’accusa, i tre non sarebbero intervenuti mentre il loro collega abusava di una studentessa nel corso di una gita scolastica.

L’Ufficio scolastico regionale del Lazio fa sapere che il professore arrestato è stato sospeso da tempo e che gli altri docenti coinvolti sono stati interessati da procedimenti disciplinari.