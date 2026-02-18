Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di violenza sessuale aggravata ai danni di tre studentesse minorenni sono stati contestati a un professore di un istituto superiore di Civitavecchia, ora sottoposto a misura cautelare. L’azione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra scuola e forze dell’ordine, che hanno permesso di interrompere rapidamente la condotta illecita.

Le indagini e la collaborazione tra scuola e polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine quando alcune alunne di un istituto superiore di Civitavecchia si sono confidate con le proprie insegnanti, riferendo di presunti comportamenti a sfondo sessuale, sia verbali che fisici, da parte di un professore. L’istituzione scolastica, presa visione delle segnalazioni, ha immediatamente coinvolto il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia, avviando così una stretta collaborazione con le autorità.

L’intervento degli investigatori e la tutela delle vittime

Gli investigatori, sotto il coordinamento della Procura di Civitavecchia, hanno svolto una serie di accertamenti, tra cui l’audizione protetta delle ragazze coinvolte. Questa procedura, che prevede la presenza di uno specialista nominato dalla Magistratura, è stata fondamentale per raccogliere le testimonianze in un ambiente sicuro e protetto. Dalle indagini è emerso un quadro preoccupante: almeno tre studentesse sarebbero state oggetto di attenzioni lascive e contatti fisici inappropriati da parte dell’indagato.

L’adozione della misura cautelare

Al termine delle indagini preliminari, la Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia l’emissione di una misura cautelare nei confronti del professore. La misura, eseguita dagli agenti del Commissariato di Civitavecchia, ha portato l’indagato agli arresti domiciliari, dove rimane a disposizione della Magistratura.

Le accuse e la posizione dell’indagato

L’uomo è ora gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. Le accuse si basano sulle risultanze investigative raccolte durante la fase preliminare dell’inchiesta.

