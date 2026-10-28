Professore Bruno Vadalà aggredito dallo studente al Carlo Grassi di Torino: "Violenza immotivata"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Studente di 14 anni rompe il naso al suo professore a Torino. Un’interrogazione è finita a calci e pugni all’istituto Carlo Grassi, dove il docente 52enne Bruno Vadalà è stato aggredito da un suo alunno del secondo anno delle superiori. Il minorenne è stato accompagnato dai carabinieri in caserma ed è stato denunciato per lesioni, mentre l’insegnante ha riportato una frattura del setto nasale con 30 giorni di prognosi.

Il professore picchiato a Torino

A raccontare l’episodio, accaduto nella mattinata di mercoledì 28 ottobre, è stato lo stesso professore dell’Itts di Torino.

“Mi trovavo a scuola, era la seconda ora, avevo programmato un’interrogazione per tutta la classe sul calibro vettesimale, il ragazzo era seduto al mio fianco”, ha detto Vadalà all’Ansa, spiegando di aver anche cercato di aiutare l’alunno “nel senso che come tutti i ragazzi non studiano tantissimo, e allora io ho detto, ma no dai, siediti, vedi che qualcosina la sai”.

ANSA

L’aggressione da parte dello studente

Secondo quanto riferito dal docente di Meccanica, senza che ci fosse nessuna avvisaglia il 14enne lo avrebbe colpito all’improvviso con un pugno a due mani dritto in volto e si sarebbe accanito contro l’insegnante finito a terra, tirandogli un calcio ai testicoli e anche una sedia.

“Io non l’ho neanche visto arrivare perché stavo scrivendo – ha raccontato alla stampa – e quel colpo mi ha scaraventato a terra. Mi sono messo la mano sul naso perché vedevo che gocciolava del sangue, e lui, mentre ero in terra, mi ha tirato una sedia in testa“.

La denuncia

È stato un altro insegnante a chiamare i soccorsi, intervenuti nell’istituto tecnico tecnologico con un’ambulanza del 118 e i carabinieri, che hanno accompagnato il minorenne in caserma.

Portato in codice verde in ospedale, il professore Vadalà ha rimediato una frattura al naso e una prognosi di 30 giorni, ma non riesce ancora a spiegarsi il perché dell’aggressione. “Non c’è una causa scatenante, quindi se io non ti ho fatto niente, tutta questa violenza immotivata da dove viene fuori?” si è chiesto.