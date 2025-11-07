Professore colpisce uno studente in una scuola di Bologna, il Belluzzi Fioravanti: rischia il licenziamento

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Studente colpito in classe a Bologna dall’insegnante, che adesso rischia il posto. Un professore si è reso protagonista di un episodio che ha provocato l’indignazione di tutta la scuola, oltre alla reazione della famiglia dell’alunno. I genitori starebbero valutando azioni legali, mentre il preside ha applicato le prime misure disciplinari, a cui potrebbe seguire anche il licenziamento.

Lo studente colpito dal prof a Bologna

L’episodio si è verificato nella giornata di martedì 4 novembre nell’Iis Belluzzi Fioravanti di Bologna, intorno alle 13. Lo studente sarebbe stato colpito sul collo dal professore, mentre gli alunni era in subbuglio poco prima che terminasse la lezione.

Immediato l’intervento del dirigente scolastico Marco Ortu, che ha convocato i genitori e i protagonisti dell’accaduto, chiamando anche il 118 per i dolori avvertiti dal ragazzino. Portato in pronto soccorso, ha ricevuto alcuni giorni di prognosi.

L’episodio all’Iis Belluzzi Fioravanti

Secondo le ricostruzioni riportate dal Resto del Carlino, il professore, molto conosciuto nell’istituto, avrebbe ceduto al gesto violento nella turbolenza della classe a pochi minuti dal suono della campanella.

Aggirandosi tra i banchi senza riuscire a riportare l’ordine tra gli alunni, il docente ha improvvisamente colpito lo studente dietro il collo.

I provvedimenti disciplinari

A nulla sono servite le scuse alla famiglia e al ragazzo stesso da parte dell’insegnante, “mortificato” per la reazione inaspettata.

Il preside Marco Ortu ha comunicato con una nota di aver “immediatamente attivato tutte le procedure previste dal regolamento interno e dalla normativa vigente” esprimendo subito “vicinanza e sostegno alla famiglia e allo studente coinvolto e tuttora stiamo collaborando con loro per garantire al ragazzo tutto il supporto necessario. Il docente, persona di lunga esperienza, potrebbe aver attraversato un momento personale complesso”.

Il dirigente scolastico dovrà adesso redigere la relazione sui fatti da inviare al Provveditorato, da cui potrebbe nascere il provvedimento disciplinare per il professore, che potrebbe anche portare al licenziamento.