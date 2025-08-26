Professore dell'Università di Palermo propone di "togliere l'amicizia su Facebook agli ebrei", ira di Bernini

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Scoppia la bufera su un professore dell’Università di Palermo, dopo la proposta shock di “togliere l’amicizia su Facebook agli ebrei”. Il docente di diritto civile e decano della facoltà di Giurisprudenza, Luca Nivarra, ha promosso l’iniziativa tramite un post come forma di protesta contro la guerra a Gaza. Immediata la reazione del rettore dell’Ateneo, Massimo Midiri, che ha preso subito le distanze, così come la condanna della ministra Anna Maria Bernini.

La proposta del professore dell’Università di Palermo

Il professore Nivarra ha avanzato la proposta sul suo profilo Facebook, nel solco delle iniziative di boicottaggio contro Israele, per ultima l’appello sul ritiro degli inviti agli attori Gal Gadot e Gerard Butler dalla Biennale di Venezia, da parte del collettivo Venice4Palestine.

“Non voglio intromettermi in questioni che non mi riguardano direttamente ma – si legge nel post del professore – avendo a disposizione pochissimi strumenti per opporci all’Olocausto palestinese, un segnale, per quanto modesto, potrebbe consistere nel ritirare l’amicizia su FB ai vostri ‘amici’ ebrei, anche a quelli ‘buoni’, che si dichiarano disgustati da quello che sta facendo il governo di Israele e le IDF. Mentono e con la loro menzogna contribuiscono a coprire l’orrore: è una piccola, piccolissima cosa ma cominciamo a farli sentire soli, faccia a faccia con la mostruosità di cui sono complici”

La reazione del rettore Midiri

Un’idea che ha scatenato un immediato polverone sui social e dalla quale si è affrettato a dissociarsi il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Miradi, definendola come “culturalmente pericolosa”.

“Prendo le distanze da quanto dichiarato dal professore Luca Nivarra. Invitare a togliere i contatti su Facebook agli ‘ebrei’ è una proposta che rischierebbe di alimentare le stesse dinamiche che afferma di voler contrastare – ha dichiarato Midiri – Su temi complessi come il conflitto in Medio Oriente, la strada da percorrere deve essere quella del dialogo e del confronto critico, non dell’isolamento e di ciò che si avvicina a una censura ideologica”.

Il rettore ha ricordato inoltre le mozioni di condanna approvate dall’Ateneo sia contro “le atrocità commesse dal governo israeliano in Palestina, ribadendo la più decisa opposizione e la più aspra denuncia contro la prosecuzione di un conflitto che continua a ledere i diritti umani e a colpire programmaticamente un’intera popolazione”.

La condanna di Anna Maria Bernini

Sul caso, il rettore Midiri ha ricevuto la telefonata della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che ha bollata le affermazioni del professore come “inaccettabili”.

Le dichiarazioni del professore dell’Università di Palermo Nivarra non offendono soltanto il popolo ebraico, ma tutti coloro che si riconoscono nei valori del rispetto e della convivenza civile.