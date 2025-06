Professore di 29 anni precipita e muore mentre scala una falesia sulle Dolomiti di Brenta

Un giovane di 29 anni, professore in una scuola di Trento, è morto dopo essere precipitato da una falesia che stava scalando sulle Dolomiti di Brenta. La vittima si chiamava Simone Navarini ed era presidente della sezione di Ravina della Società Alpinistica Tridentina. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’incidente sulle Dolomiti di Brenta

Il professore di 29 anni è precipitato per circa sessanta metri mentre scalava le pareti del Sasso San Giovanni, a 2.185 metri di altitudine, perdendo la vita sul colpo.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno.

Fonte foto: ANSA

Dolomiti di Brenta

L’allarme è stato lanciato dal compagno di arrampicata che si trovava con lui. Sul posto sono intervenuti rapidamente il Soccorso Alpino, il personale sanitario e i carabinieri di Spormaggiore, ma per il giovane scalatore non c’è stato nulla da fare.

Chi era la vittima di 29 anni

Simone Navarini, di Ravina di Trento, era docente all’Istituto Tecnico Industriale “Michelangelo Buonarroti” di Trento, dove aveva anche studiato.

Era inoltre presidente della sezione di Ravina della Società Alpinistica Tridentina, l’associazione alpinistica più antica d’Italia con i suoi 150 anni di storia.

Sui social media mostrava la sua passione per la montagna condividendo regolarmente le immagini di splendide escursioni e arrampicate mozzafiato, dalle rozzate a Garniga e Ranzo alle avventure al Passo San Pellegrino.

Come riporta Il Corriere della Sera, nel suo ultimo post su Facebook aveva pubblicato una sorta di dichiarazione d’amore alla montagna: “Quanto monotona sarebbe la faccia della terra senza le montagne e i crozzi”.

Annullata una festa in segno di lutto

In segno di lutto, la festa di apertura della stagione presso la baita della Sat di Ravina, prevista per domenica, è stata annullata.

Navarini era un personaggio noto all’interno della comunità, conosciuto per il suo impegno professionale e associativo.

Presenza attiva e apprezzata, tutta Ravina di Trento si è stretta alla famiglia per esprimere cordoglio.

Un altro incidente in Trentino

Nel pomeriggio del 22 giugno si è verificato un altro incidente in Trentino, un aereo biposto è precipitato contro le pareti rocciose di Cima Bocche, nel territorio di Primiero San Martino di Castrozza.

Nell’impatto, estremamente violento, sono morti i due uomini a bordo di 55 e 56 anni.