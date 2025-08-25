Professore di Bassano del Grappa nega la sigaretta a un passante e lui lo accoltella alla schiena, è grave

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Episodio di grave violenza a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove un professore è stato accoltellato da uno sconosciuto dopo aver rifiutato una sigaretta. Operato all’ospedale San Bortolo, nonostante la gravità dell’aggressione il docente non è in pericolo di vita. Le indagini sono in corso ed è partita la caccia all’uomo.

Accoltellato professore a Bassano del Grappa

Una sigaretta negata sarebbe stata la scintilla dell’aggressione che ha ridotto in fin di vita un professore di matematica di Bassano del Grappa, nel Vicentino, che ha avuto la sola “colpa” di passeggiare nel luogo sbagliato al momento sbagliato.

L’episodio è avvenuto intorno alle 8 di domenica 24 agosto lungo viale XI Febbraio, a breve distanza dal centro storico. La vittima è un 62enne residente in città e docente del Liceo Brocchi.



L’aggressione è avvenuta in viale XI Febbraio a Bassano del Grappa, Vicenza

L’aggressione per una sigaretta

Il professore stava percorrendo a piedi il marciapiede quando è stato avvicinato da un uomo sconosciuto.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Bassano, l’individuo avrebbe chiesto una sigaretta, e al netto rifiuto del docente avrebbe estratto un coltello attaccandolo con un fendente sul dorso sinistro. Un solo colpo, violento, che ha causato una profonda ferita di circa cinque centimetri.

Il ricovero e l’operazione d’urgenza

Soccorso e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bassiano, il 62enne è stato poi trasferito al San Bortolo di Vicenza, dove i chirurghi hanno dovuto estrarre due frammenti di lama in ceramica rimasti nel corpo.

L’operazione, molto delicata, si è resa necessaria perché uno dei pezzi si era conficcato vicino all’aorta e a una vertebra dorsale, rischiando di trasformare l’aggressione in tragedia. Pochi millimetri più in profondità. infatti, e il professore non sarebbe sopravvissuto.

I carabinieri hanno avviato una caccia serrata al responsabile, controllando condomini e palazzi di viale XI Febbraio e cercando riscontri utili nelle registrazioni delle telecamere di sorveglianza cittadine.

Il professore, ascoltato in ospedale, ha confermato di non conoscere in alcun modo l’uomo che lo ha ferito, dettaglio che accresce la gravità e l’inquietudine del gesto.

La nota dell’assessore

L’amministrazione comunale, per voce dell’assessore alla Sicurezza Alessandro Campagnolo, ha espresso forte allarme per un episodio di tale violenza avvenuto in un’area sensibile della città.

“Sappiamo che quella è una zona che merita un’attenzione speciale, ma che poco prima delle 8 di mattina arrivino a volare persino coltellate questo fa pensare” ha dichiarato l’assessore. “Tra pochi giorni qui vicino passeranno migliaia di alunni, per questo mi auguro che i carabinieri trovino in fretta il responsabile per il bene della città e per la tranquillità dei bassanesi”.