Professore licenziato per molestie a una studentessa del liceo di Pistoia, le toccò più volte il seno

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17 anni lei, 53 lui. Dove “lui” è un professore contro il quale è stato disposto il licenziamento disciplinare da parte del giudice del lavoro di Pistoia, che ha respinto il ricorso dell’uomo già condannato da due sentenze in primo grado e in appello. Nel 2021 una sua studentessa, ancora minorenne, ha denunciato di aver subito molestie tra le mura del liceo. In quell’occasione il professore le avrebbe toccato il seno più volte, arrivando ad inseguirla quando la ragazza, spaventata, aveva cercato rifugio nel bagno.

Licenziato un professore del liceo

Il Ministero dell’Istruzione ha preso atto delle due sentenze che hanno condannato un professore del liceo Niccolò Forteguerri di Pistoia a due anni di reclusione. Il processo penale era scattato dopo la denuncia di una studentessa di 17 anni che lo aveva accusato di averla molestata tra le mura della scuola.

Ora su questa vicenda è intervenuto il giudice del lavoro con un licenziamento disciplinare. La sentenza e l’intera storia sono riportate su un articolo pubblicato dal Tirreno.

Le sentenze, inoltre, avevano previsto “l’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni frequentate prevalentemente da minori“.

Per questo il giudice del lavoro ha disposto proprio la misura indicata dalle sentenze dell’area penale della vicenda, scegliendo il licenziamento disciplinare contro il professore perché la sua condotta si pone in contrasto con i principi etici e di tutela nei confronti degli alunni previsti nella scuola italiana.

Le molestie nel liceo di Pistoia

I fatti risalgono al 22 aprile 2021. Una studentessa di 17 anni si era rivolta al suo professore per un colloquio confidenziale, ma l’uomo ne avrebbe approfittato per palpeggiarla.

La giovane, terrorizzata, aveva raggiunto il bagno per rifugiarsi ma il docente l’avrebbe inseguita e avrebbe tentato di chiudere la porta. Quindi la ragazzina aveva inviato un messaggio a un’amica: “Aiuto, il professore è venuto in bagno con me”. L’uomo, poi, l’avrebbe invitata ad appartarsi con lui in uno spogliatoio adiacente dove, infine, l’avrebbe afferrata per i fianchi dopo aver chiuso la porta di quel locale con un grimaldello.

Il processo

Come anticipato, contro il professore – che ha sempre respinto le accuse – si sono conclusi due gradi di un processo penale per violenza sessuale – scrive Il Tirreno – al termine dei quali i giudici hanno riconosciuto l’attenuante della minore gravità che ha portato a uno sconto di pena di due terzi.

L’imputato ha più volte sostenuto che si fosse trattato del fraintendimento di un gesto paterno. Ma i giudici del tribunale di Grosseto lo hanno accusato anche di aver tentato di convincere una collaboratrice scolastica a fornire una verità diversa dai fatti, dato che la donna si sarebbe accorta della porta chiusa dello spogliatoio.