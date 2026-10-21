Professore schiaffeggia studente nell'occupazione alla scuola Giolitti di Torino, polemica per il gesto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Polemica per un episodio avvenuto nel corso dell’occupazione della scuola Giolitti a Torino: martedì 20 ottobre, durante la mobilitazione studentesca, un professore ha schiaffeggiato un alunno minorenne. A testimonianza del fatto, c’è un video, diffuso prima nelle chat WhatsApp e poi sui social, in cui si vede l’insegnante colpire uno studente 17enne sul collo.

Torino, scuola Giolitti: professore tira uno schiaffo a uno studente durante l’occupazione

“Il professore è intervenuto per garantire la sicurezza dei ragazzi, che erano barricati dentro la scuola e avevano bloccato dall’interno l’accesso alla porta di ingresso”, ha dichiarato il dirigente dell’istituto Luigi Piscopo, come riportato dal quotidiano La Stampa.

“Per di più dal video – ha aggiunto Piscopo – non è chiaro se lo studente sia stato colpito oppure no”. Le immagini, però, sembrano smentire il dirigente che, comunque, non vuole condannare il docente per quanto accaduto.

“Quel professore è il responsabile della sicurezza della scuola, è formato per questo e ha la capacità di rilevare se ci sono le condizioni di sicurezza. Che non c’erano. Per questo è intervenuto, e non posso condannarlo. Il suo obiettivo primario era aiutare i ragazzi e la scuola in generale”, ha proseguito Piscopo.

Il dirigente Piscopo: “Situazione animata”

Il dirigente ha ricordato che ieri era il secondo giorno di occupazione dell’istituto superiore di via Alassio e “c’erano diversi studenti e una situazione animata”. Ha aggiunto che verranno fatti degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

“Intanto, abbiamo incontrato la famiglia dello studente minorenne che non ha avuto ostilità nei confronti della scuola, al di là del professore. Non posso esprimere una sentenza con questi elementi”, ha concluso Piscopo.

La versione degli studenti: “Non si tratta di un caso isolato, vogliamo chiarimenti”

“Durante l’occupazione, alcuni studenti avevano fatto una barricata con il materiale presente al piano terra, per impedire ai professori di entrare. Il docente è comunque riuscito a farsi largo tra la folla e, una volta raggiunta la barricata, l’ha scavalcata e ha dato uno schiaffo a uno studente minorenne che stava ancora cercando di bloccarlo”. È la versione fornita da alcuni studenti contattati dalla testata Open.

“La reazione degli studenti, in quel momento, è stata di rabbia nei confronti del professore. Successivamente è arrivata la presidenza, che ha comunicato l’intenzione di prendere provvedimenti. Ci hanno poi riferito che il docente avrebbe agito per motivi di sicurezza”, proseguono gli studenti.

E ancora: “Alcuni studenti lo difendono, sostenendo che sia un bravo professore e che non farebbe mai del male a nessuno. Molti di noi, però, ritengono che la preoccupazione per uno studente non possa giustificare un gesto del genere”.

“Se fosse stato davvero preoccupato – hanno proseguito i ragazzi che hanno parlato con Open – non avrebbe dovuto alzare le mani su un minorenne. Non possiamo normalizzare comportamenti simili né giustificare un abuso di potere solo perché a compierlo è un professore”.

Gli studenti hanno inoltre sostenuto che la vicenda dello schiaffo non sarebbe stato un caso isolato: “Il giorno prima dell’occupazione, lo stesso docente avrebbe spintonato altri studenti. È una situazione che ci fa arrabbiare molto, perché crediamo che la scuola debba essere un luogo sicuro per tutti e che nessuno, indipendentemente dal ruolo che ricopre, debba sentirsi autorizzato a usare la forza nei confronti degli studenti”.

Gli alunni esigono che ora venga fatta luce sulla vicenda, aggiungendo di essere “molto arrabbiati” in quanto ritengono “che tutto questo debba essere affrontato seriamente, senza minimizzare né giustificare questi comportamenti”.

Da qui l’intenzione di mobilitarsi affinché “arrivino risposte concrete” e affinché “episodi del genere non vengano messi a tacere o normalizzati”.

“Pensiamo che la scuola debba ascoltare gli studenti coinvolti e chiarire la dinamica dei fatti”, hanno concluso.