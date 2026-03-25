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“Il Governo ha approvato importanti misure per combattere la criminalità giovanile che devono essere rapidamente approvate dal Parlamento. Abbiamo avviato percorsi di educazione al rispetto, fondamentale, e a breve entrerà in funzione anche l’assistenza psicologica per tutti i nostri studenti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo la notizia della professoressa accoltellata a Bergamo.