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Professoressa accoltellata a Bergamo, il video del commento di Valditara sulla "criminalità giovanile"

Il ministro Valditara annuncia misure urgenti per affrontare la criminalità giovanile e promuovere l'educazione

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“Il Governo ha approvato importanti misure per combattere la criminalità giovanile che devono essere rapidamente approvate dal Parlamento. Abbiamo avviato percorsi di educazione al rispetto, fondamentale, e a breve entrerà in funzione anche l’assistenza psicologica per tutti i nostri studenti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo la notizia della professoressa accoltellata a Bergamo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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