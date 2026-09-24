Professoressa accoltellata a Roma, individuati i quattro profili che assistevano all'attacco sui social

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Che i fatti del 18 settembre fossero trasmessi in diretta social è cosa nota sin dall’inizio dell’inchiesta, ma ora il lavoro dei carabinieri del Ros (Raggruppamento Operativo Speciale) ha fatto un passo in avanti: gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità virtuale di quattro utenti che in quel momento seguivano l’aggressione collegati con una videochiamata su Telegram. È la prima svolta nelle indagini sull’aggressione alla professoressa Isabella Marsilio, accoltellata da un suo studente di appena 13 anni mentre svolgeva lezione presso la scuola media Giovanni Verga di Roma. Non si esclude che gli stessi utenti stessero seguendo anche gli eventi successivi, a Lamezia Terme.

La svolta: individuati quattro profili

La notizia è stata data durante la puntata de La Vita in Diretta andata in onda il 24 settembre. Secondo gli ultimi aggiornamenti, gli inquirenti che indagano sull’aggressione a Isabella Marsilio, la prof accoltellata da uno studente di 13 anni il 18 ottobre all’interno di un’aula della scuola media Giovanni Verga di Roma, avrebbero trovato i quattro profili che seguivano l’aggressione in diretta su Telegram.

Il lavoro per l’identificazione è ancora in corso: i carabinieri del Reparto Operativo Speciale (Ros) vogliono capire chi si nasconde dietro quei nickname. Non si esclude, a tal proposito, che proprio dietro quegli account si nascondano i possibili istigatori di quel gesto violento.

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L’ipotesi, quindi, resta quella dell’esistenza di una regia dietro l’aggressione violenta. A distanza di pochi giorni, ricordiamo, a Lamezia Terme (Catanzaro) i carabinieri hanno sventato un possibile gesto analogo, quando alcuni studenti avevano segnalato l’attività di un loro compagno di scuola 14enne su Telegram.

I militari avevano interrotto la possibile operazione del minorenne, che probabilmente pianificava un attacco a una docente.

La possibile rete di istigatori dietro il gesto del 13enne

La lente degli investigatori si muove anche nella direzione di chi ha postato il video sui social con commenti in cirillico. Secondo il Tribunale dei Minorenni e i carabinieri del Ros, questa presunta regia occulta potrebbe muovere denari sfruttando il disagio adolescenziale, istigando i più giovani a gesti violenti, organizzati secondo schemi precisi.

Il 13enne, ricordiamo, non è imputabile, ma se i presunti istigatori fossero adulti potrebbero essere perseguiti per reati legati all’istigazione alla violenza. Attualmente il minorenne si trova ancora ricoverato in neuropsichiatria. Nel momento dell’aggressione indossava una t-shirt con la sigla “TMD”, che sta per “Total Muslim Death”, uno slogan utilizzato negli ambienti accelerazionisti e orientati a destra, vicini al suprematismo bianco.

Il commento della prof Isabella Marsilio

Isabella Marsilio ha appreso con terrore i fatti di Lamezia Terme. Uno schema che, con evidenza, avrebbe ripreso le stesse modalità del suo allievo 13enne: le strane attività su Telegram, il coltello nascosto nei bagni e l’odio verso una docente.

Secondo Isabella Marsilio “non è successa una tragedia” in quanto “ha funzionato questa rete“, ovvero quella dei compagni del 14enne di Lamezia che hanno avvertito i carabinieri in tempo. “Da quando l’ho saputo non sto bene”, aggiunge la prof. I compagni di classe del suo aggressore, inoltre, riferiscono che poche settimane prima del 18 settembre il 13enne aveva smesso di fare sport e di frequentare gli amici, rimanendo piuttosto nella sua stanza a navigare su Internet e a intrattenersi con giochi violenti.