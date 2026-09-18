Professoressa accoltellata a scuola a Roma, "Non ho paura di tornare in classe, ho già perdonato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Non ho paura di tornare a insegnare e l’ho già perdonato”. Sono le prime parole di Isabella Marsilio, la professoressa di 66 anni accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media della periferia est di Roma. La docente, dimessa dall’ospedale con sette giorni di prognosi, si è detta disposta a incontrare il ragazzo per capire le ragioni di quel gesto.

Le parole di Isabella Marsilio dopo l’aggressione

Come riporta Tgcom24, l’insegnante ha affidato il proprio racconto in esclusiva telefonica alla trasmissione “Dentro la Notizia“.

Alla domanda se avesse timore di tornare dietro la cattedra la risposta è stata netta: “Non ho per niente paura di tornare a insegnare”.

La docente si è spinta oltre, dicendosi pronta a un confronto diretto con lo studente per farsi spiegare da cosa derivi tutta quella rabbia nei suoi confronti.

“Assolutamente, l’ho già perdonato”, ha aggiunto secondo quanto riferisce Leggo, esprimendo dispiacere per il malessere del ragazzo.

Il racconto di quei momenti in classe

Nel colloquio l’insegnante ha ricostruito i secondi dell’aggressione, avvenuta nella mattinata del 18 settembre.

Il 13enne l’ha raggiunta e l’ha colpita ripetutamente, senza pronunciare una parola.

A scuoterla, ha spiegato, è stato soprattutto lo sguardo di chi le stava davanti, che ha descritto come gelido e privo di espressione.

La professoressa ha raccontato di avere avuto paura di morire e di non essersi mai aspettata nulla del genere dopo quasi quarant’anni di insegnamento, come riporta Today.

L’intervento di un compagno di classe ha interrotto l’aggressione.

Le condizioni della professoressa accoltellata a scuola a Roma

Marsilio è stata trasportata all’ospedale Vannini di Roma, dove è stata medicata e sottoposta agli accertamenti del caso.

Il figlio ha parlato di tre colpi all’altezza del fianco e ha definito un miracolo il fatto che non siano stati raggiunti organi interni.

Secondo quanto la docente ha riferito ai carabinieri, il ragazzo doveva recuperare proprio quella mattina uno dei due debiti scolastici che aveva accumulato.

La dirigente scolastica ha chiesto riserbo, ricordando che si parla di minori, e ha spiegato che il ragazzo non aveva mai destato preoccupazioni né a scuola né in famiglia.

L’insegnante era all’ultimo anno prima della pensione e, racconta chi le sta vicino, viveva con dispiacere l’idea di lasciare la scuola.