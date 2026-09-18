La professoressa Isabella Marsilio accoltellata da uno studente alla scuola media Verga di Roma: "La odiava"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, la 66enne Isabella Marsilio, è stata accoltellata da uno studente 13enne. Il giovane aveva già spruzzato contro la donna uno spray urticante per poi colpirla con dei fendenti, il tutto mentre era in diretta sui social. La docente, che insegna italiano, storia e geografia, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Vannini, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Professoressa accoltellata da uno studente

L’episodio, riferisce ANSA, si è verificato nella mattina di venerdì 18 settembre 2026, poco dopo il suono della campanella di ingresso in aula.

La segnalazione è arrivata alle 9:30, con il 112 chiamato a intervenire per l’aggressione in via Giovanni Gussone, in zona Centocelle.

ANSA

Secondo quanto si apprende, il 13enne avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino contro la docente per poi colpirla con un coltello estratto dallo zaino. All’interno, secondo quanto emerso, ne aveva anche un altro.

Il 13enne avrebbe documentato l’aggressione con un video in diretta social, su un gruppo Telegram, come successo a Trescore Balneario lo scorso marzo.

Docente ricoverata in codice giallo

Le condizioni della docente, la 66enne Isabella Marsilio, non destano preoccupazione. La donna, si apprende dall’agenzia, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Giunta al Vannini, non sarebbe grave né in pericolo di vita. È però profondamente provata e sotto shock per l’accaduto.

Studente portato in caserma

Il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine accorse sul posto.

Si trova in caserma per accertamenti.

Cos’è successo alla scuola media Verga

L’esatta dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Non è chiaro, infatti, cosa possa aver provocato lo scatto d’ira dello studente. Alcuni studenti avrebbero riferito che la causa scatenante potrebbe essere stato un voto insufficiente, col 13enne che “aveva ricevuto un debito e la odiava”, riferisce ANSA.

Il 13enne, descritto da Repubblica come un ragazzo senza particolari criticità o disagi, avrebbe estratto prima lo spray urticante e poi il coltello col quale ha ferito la docente. Sarebbe stato un compagno a fermarlo, riuscendo a evitare il peggio.

La donna sarebbe conosciuta e ben voluta nel plesso, una docente capace di instaurare un ottimo rapporto con gli alunni. Non sarebbero mai stati segnalati episodi di conflitto in classe tra lei e gli studenti.

La condanna dell’associazione Gilda

Dura e ferma la condanna da parte dell’associazione sindacale Gilda, che ha espresso solidarietà alla collega.

“È inaccettabile dover commentare nuovamente un gravissimo fatto di cronaca ai danni di un insegnante”, si legge sul sito a firma del coordinatore nazionale che ha sottolineato come “questi atti intollerabili rappresentano un’aggressione diretta non solo alla persona ma a tutta l’istituzione scolastica e al ruolo della funzione docente”.

Gilda ha sottolineato che “la scuola non deve trasformarsi in un territorio di scontro ma deve rimanere un luogo sicuro di formazione, rispetto e crescita civile”.

L’episodio a Terzigno

Un altro episodio simile è stato registrato a Terzigno, in provincia di Napoli.

Un quattordicenne è stato denunciato dopo che il preside di un liceo ha trovato nel suo zaino un coltello da cucina di 18 cm, portato a scuola a seguito di una lite con un compagno.

I Carabinieri hanno sequestrato l’arma, intervenendo assieme alla madre del ragazzo.