Professoressa accoltellata, Giorgia Meloni minacciata di morte nelle chat dello studente 13enne

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Si continua a indagare sull’aggressione del 25 marzo dello studente di 13 anni di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, che ha accoltellato la sua professoressa di francese. L’inframinorenne, e per questo non imputabile come da lui stesso sottolineato in una lettera dove ha spiegato il movente dell’aggressione, aveva utilizzato un canale Telegram per raccontare cosa avrebbe fatto e dove ha poi pubblicato il video dell’aggressione. Nello stesso canale sarebbero presenti anche minacce di morte al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Professoressa accoltellata, le minacce del 13enne a Giorgia Meloni

A rivelare la presenza di minacce di morte nei confronti della premier è stato Milo Infante, nel corso della puntata di Ore 14 del 27 marzo.

Il conduttore ha spiegato che tutto il materiale pubblicato nella chat, in cui era presente il 13enne, sarebbe stato ripubblicato da una ragazza di 16 anni che conoscerebbe l’inframinorenne.

ANSA

“Dice di conoscere da due mesi il 13enne e che fa parte della chat aperta su Telegram. È lei che ha ripostato i principali video dell’aggressione”, ha spiegato Milo Infante.

Il volto di Raidue ha, inoltre, rivelato che la stessa ragazza avrebbe aperto un nuovo canale dove ha riportato il suo nickname e quello del 13enne.

Si tratta di un canale dove vengono postate “cose orribili” tra cui minacce di morte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il manifesto pubblicato nella chat Telegram

Come riporta RaiNews, nella chat Telegram in cui il 13enne ha pubblicato il video dell’aggressione alla sua professoressa era stato pubblicato anche il manifesto dello stesso inframinorenne.

Uno dei passaggi più analizzati è questo: “Visto che a quanto pare i ‘ragazzi’ non capiscono cosa sia giusto e cosa no, userò questo a mio vantaggio: non posso essere incarcerato, dato che in Italia l’età minima per la responsabilità penale è 14 anni, non posso nemmeno essere processato, quindi farò quello che ho sempre voluto fare, uccidere lei e chiunque cerchi di impedirmelo”.

Il tentativo di uccidere i genitori

Cruciale nelle indagini anche le parole di una ragazzina 13enne, conosciuta dall’aggressore su Telegram.

Secondo l’amica, avrebbe pianificato di uccidere anche i suoi genitori.

“Inizialmente aveva pianificato di uccidere suo padre colpendolo con un martello. Poi aveva intenzione di andare a casa di sua madre il giorno dopo e ucciderla. Il metodo non è noto. In seguito aveva pianificato di andare a scuola e uccidere la sua insegnante. Non ha ucciso suo padre perché era spaventato”, queste sarebbero le sue parole riportate dal Corriere della Sera.

“Ha deciso di risparmiare i suoi genitori e attaccare solo la sua insegnante. Questo piano è stato elaborato sabato, dopo il rifiuto della sua diagnosi di ADHD. Dopo anni di tormenti e maltrattamenti, è crollato e ha colpito”, avrebbe spiegato la 13enne.

I ricatti ad una coetanea

La stessa ragazzina tredicenne avrebbe subito ricatti dall’aggressore della professoressa di francese.

Come riporta il Corriere della Sera, le avrebbe detto di tagliarsi e che se non l’avesse fatto avrebbe contattato sua madre e le avrebbe svelato tutti i suoi segreti.

La 13enne, che si trova in Polonia, avrebbe così trovato il coraggio di parlare con mamma e si sarebbe cancellata dal gruppo.

Il ragazzino che ha accoltellato la sua professoressa avrebbe citato la stessa coetanea nel suo manifesto: “L’unica persona con cui vado d’accordo è una che ho conosciuto qualche giorno fa. Sono innamorato di lei. Sembra una persona con cui è facile entrare in sintonia. Vorrei tanto poter rimanere in contatto con lei anche dopo il mio attacco. Ne dubito fortemente”.