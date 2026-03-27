Professoressa accoltellata, l'amica dello studente racconta le minacce del 13enne: "Un momento terrificante"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nel suo “manifesto”, lo studente che ha accoltellato la sua professoressa di francese Chiara Mocchi a Trescore Balneario (Bergamo) dice che l’unica persona con cui va d’accordo è una ragazzina che aveva conosciuto online poco tempo fa. Questa amica, anche lei 13enne, racconta però una versione un po’ differente, con messaggi pieni di violenza e minacce da parte di lui. Conversazioni che avevano generato ansia e paura, tanto che la ragazzina aveva poi deciso di parlarne con la madre e tagliare tutti i contatti con lui.

Professoressa accoltellata, l’amica dello studente conosciuta online

“L’unica persona con cui vado d’accordo è una che ho conosciuto qualche giorno fa. Sono innamorato di lei“.

Così scriveva nel suo “manifesto” pubblicato sui social lo studente 13enne che il 25 marzo ha accoltellato la sua insegnante di francese Chiara Mocchi nella scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

ANSA

“Sembra una persona con cui è facile entrare in sintonia”, scriveva il ragazzino. “Vorrei tanto poter rimanere in contatto con lei anche dopo il mio attacco. Ne dubito fortemente”.

Quest’amica, riporta il Corriere della Sera, è una ragazzina polacca di 13 anni, un soggetto fragile che lo studente aveva conosciuto sui social tramite amicizie comuni.

Le minacce del 13enne

Anche lei era nel gruppo Telegram dove lo studente aveva annunciato quello che avrebbe fatto e trasmesso poi in diretta l’attacco, ripreso con un telefonino.

I due, racconta, avevano iniziato a scambiarsi messaggi privati, una conversazione che era diventava via via sempre più violenta da parte di lui.

Fino a chiederle di procurarsi dei tagli incidendo con una lama questo o quello sulla sua pelle.

Poi le minacce: lui le aveva detto che se non l’avesse fatto avrebbe contattato sua madre e le avrebbe svelato tutti i suoi segreti.

In preda all’ansia, la ragazzina aveva deciso di parlarne con la madre, e si era poi cancellata dal gruppo: “È stato un momento terrificante“, racconta.

“Credevo lo dicesse per scherzo”

Gli ultimi contatti tra i due ragazzini risalgono a poche settimane fa.

Quando lei ha saputo cosa è successo non riusciva a crederci, nonostante lui l’avesse annunciato nel gruppo Telegram.

“Credevo lo dicesse per scherzo“, racconta la 13enne.

Ora il ragazzino ha bisogno di aiuto: “Assicuratevi che si curi con l’aiuto di un professionista, ne ha davvero bisogno”.