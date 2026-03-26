Professoressa Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente 13enne, il video dell'aggressione

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Mercoledì 25 marzo Chiara Mocchi, professoressa di francese nella scuola media Leonardo Da Vinci a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è stata accoltellata da un suo studente 13enne. Il ragazzo ha condiviso il suo gesto, in diretta, su Telegram, trasmettendo il video. Fortunatamente, la docente non è in pericolo di vita: ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, infatti, avrebbe già lasciato la terapia intensiva.

Il video dell’aggressione su Telegram

Il video dell’aggressione è stato trasmesso in diretta su Telegram dallo stesso 13enne. Il ragazzo, inoltre, aveva annunciato il gesto in un messaggio pubblicato proprio sul suo canale.

ATTENZIONE! IL VIDEO CONTIENE IMMAGINI CHE POSSONO URTARE LA SENSIBILITÀ

Filmato finito negli atti dell’inchiesta

Il filmato dura 1 minuto e 53 secondi, la diretta è iniziata alle ore 7:41 di mercoledì 25 marzo.

È già finito negli atti dell’inchiesta, dato che mostra praticamente tutte le fasi dell’aggressione alla docente che ha tentato di difendersi e che poi, caduta a terra ferita, è stata nuovamente colpita dallo studente.

Chiara Mocchi è stata raggiunta da coltellate all’addome e al collo.

Come sta la professoressa

Le condizioni di Chiara Mocchi, nel frattempo, stanno migliorando.

La professoressa, ferita gravemente ma mai in pericolo di vita, secondo quanto riferito da ANSA avrebbe già lasciato il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo una sola notte.

Dopo l’aggressione era stata immediatamente operata: ora sarebbe ricoverata in reparto.