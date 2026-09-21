Professoressa Isabella Marsilio accoltellata a scuola sul possibile movente, "aveva un debito in Storia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La professoressa accoltellata a Roma dice di perdonare il giovane, ma vorrebbe che si lasciasse aiutare. La famiglia le ha chiesto scusa attraverso un’email alla quale lei ha già risposto. Sul possibile movente ci si orienta non tanto su problemi familiari, quanto sui gruppi social che inneggiano a violenza, odio e morte. Forse, ipotizza l’insegnante, durante l’estate il ragazzo potrebbe aver sviluppato risentimento per il debito in storia che la docente gli aveva assegnato alla fine dell’anno precedente.

Professoressa accoltellata: il movente

Il tredicenne che ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio a Roma è ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile. Si attende la perizia, che sarà poi messa a disposizione della Procura, per chiarire le sue condizioni psicologiche. Si escludono un ambiente socio-economico degrado o un rapporto familiare difficile come causa scatenante dell’aggressione.

L’inviata di Dentro la Notizia, di fronte alla scuola, conferma come da un anno a questa parte “il ragazzo fosse cambiato”. Sono gli altri professori a dirlo, e ne avevano parlato anche con la famiglia.

Si indaga sull’istigazione alla violenza da parte dei canali social, come quelli su Telegram che inneggiano alla violenza e alla morte, nei quali il giovane potrebbe aver trovato la spinta per agire.

Le parole della professoressa

Marsilio ha potuto vedere il video del giovane che l’ha aggredita, le immagini delle armi e tutto quello che si era procurato per commettere il reato e ha commentato: “È sconvolgente”.

“Lo shock è stato forse peggiore dei colpi che ho ricevuto, proprio perché lì si vede quanta determinazione, lucidità e intenzione avesse questo ragazzo nel mettere in pratica il piano che aveva prestabilito”.

E aggiunge che è sconvolgente vedere tutto ciò che si era procurato, come il coltello con una lama di circa 20 centimetri. Il video, prosegue, è “in perfetta coerenza con il volto che mi è apparso quando ha aperto la porta e si è diretto dalla soglia fino a raggiungere la cattedra: lo sguardo era gelido”.

Il perdono

La professoressa perdona lo studente, ma vorrebbe che accettasse un aiuto. “Lui è con me fin dalla prima media – racconta – e ricordo bene che durante il primo anno il suo comportamento non ha mai manifestato alcunché”.

Quanto accaduto è stato quindi “sorprendente”. Prosegue dicendo che in quella mattinata il giovane avrebbe dovuto affrontare il compito in classe per il recupero di storia.

Secondo l’insegnante, durante l’estate potrebbe essergli montata la rabbia per la materia da recuperare. Nel frattempo la famiglia le ha scritto un’email di scuse.