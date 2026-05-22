Professori aggrediti a Parma dagli studenti, calci e pugni al parco davanti a scuola: solidarietà di Valditara

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Due professori sono stati aggrediti da un gruppo di studenti all’interno del parco ex Eridania, vicino all’Itis di Parma. Le immagini sono state riprese in un video pubblicato sui social dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi. Il sindacato degli insegnanti Gilda ha sottolineato la gravità dell’episodio. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha espresso solidarietà ai docenti.

L’aggressione ai professori

Dalle immagini si vede un primo professore parlare con un gruppetto di circa tre ragazzi. L’uomo viene poi inseguito e aggredito.

Interviene un altro insegnante e si vede una colluttazione con altri studenti al termine della quale l’uomo finisce a terra con sotto uno di loro, mentre un altro ragazzo lo prende a bastonate sulla schiena.

ANSA

Un terzo insegnante tenta di intervenire, avvisando anche i ragazzi che chiamerà le forze dell’ordine, a questo punto gli animi si placheranno.

I professori, hanno spiegano dalla Questura, che non sporgeranno denuncia.

La solidarietà del ministro Valditara

Il video è stato condiviso anche dal sindacato degli insegnanti Gilda, che ha sottolineato la gravità dell’episodio. Intanto il dirigente dell’istituto, Giorgio Piva, ha fatto sapere che il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è “tempestivamente interessato a quanto accaduto” e ha coinvolto la dirigenza scolastica “in una approfondita riflessione al fine di meglio supportare la comunità scolastica dell’Itis Leonardo da Vinci”.

Il titolare dell’Istruzione ha espresso “grande vicinanza alla comunità stessa, e in particolare, ai docenti convolti”.

Il dirigente Piva ha sottolineato che l’Itis Leonardo da Vinci “da sempre opera un’azione educativa volta al rispetto dei ruoli, delle persone e delle regole. Proprio in virtù di questo, nella consapevolezza della gravità di quanto accaduto e della circostanza che la scuola non può abdicare alla sua funzione educativa, si procederà ad investire gli organi collegiali competenti della valutazione di opportuni provvedimenti disciplinari, sempre volti a una logica educativa, ferme restando le valutazioni di pertinenza di altre istituzioni”.

La condanna del sindaco di Parma

Anche il sindaco di Parma Michele Guerra ha espresso solidarietà al dirigente dell’ITIS.

“Ho trovato, come mi aspettavo, una scuola forte nella prova difficile che sta affrontando in questi momenti in cui in tanti e da ogni parte stanno intervenendo”, ha detto il primo cittadino.

“Questi gesti violenti vanno condannati con fermezza – ha aggiunto Guerra – e occorre essere uniti e decisi nell’affrontare l’aggressività che si manifesta in queste fasce di età e che perde di vista il più elementare rispetto non solo delle autorità, ma del semplice viver comune”.

Il sindaco ha invitato a riflettere sul fatto che “un comportamento di questo genere nei confronti di chi forma ed educa i nostri giovani è un problema profondo che deve interrogare la società a partire da tutti i suoi livelli, dai corpi sociali e da ogni luogo che concorre a dare senso e valore a una comunità educante. Una volta persi i valori per cui si giustificano o si permettono gesti come quelli che abbiamo visto, il percorso di costituzione di una coesione scolastica e dunque cittadina diventa molto complicato da recuperare”.