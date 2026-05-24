Professori aggrediti a Parma, ira di Crosetto e scontro sulle punizioni agli studenti: "Scuola non sanziona"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sull’aggressione ai danni di due professori da parte di un gruppo di studenti davanti a una scuola di Parma è intervenuto il ministro della Difesa Guido Crosetto. “Non c’è giustificazione e non ci deve essere comprensione”, ha detto, parlando di “condanna scontata e doverosa”. Andrea Grossi, provveditore di Parma, ha invece un pensiero differente: “La scuola deve educare e non sanzionare”.

Professori aggrediti a Parma, l’ira di Crosetto

Dopo lo shock per le immagini circolate sull’aggressione selvaggia subita da due professori a Parma da parte di un gruppo di studenti, arrivano le reazioni.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato la vicenda su X, chiedendo sanzioni per i responsabili: “Non c’è giustificazione, non ci deve essere comprensione, non si può che essere duri“, ha scritto.

Poi Crosetto ha aggiunto: “Non solo nella condanna, che è scontata e doverosa, ma nelle conseguenze per tutti questi ragazzi: chi ha agito, chi ha incitato, chi ha riso, chi ha condiviso”.

“Devono capire la gravità del gesto e pagarne le conseguenze in modo che altri capiscano che lo Stato non può accettare la violenza verso nessuno ma ancor di più verso chi lo serve, come un professore”, ha concluso il ministro.

Scontro sulle punizioni agli studenti

Differente, invece, il commento arrivato dal provveditore di Parma, Andrea Grossi, che ha parlato di un “fatto grave” che però “non è giusto enfatizzare più di tanto dal punto di vista degli aspetti fisici” visto che “non abbiamo notizie di feriti”.

Il provveditore ha spiegato che “abbiamo contesti educativi molto difficili in cui i docenti operano e a volte fanno fatica a riuscire a gestire a contenere le situazioni”.

Poi ha aggiunto: “Altri soggetti approfondiranno le responsabilità su altri piani, spetta alla scuola approfondire le responsabilità sul piano disciplinare e fare interventi educativi“.

“La scuola deve educare e non sanzionare”

Insomma Grossi ha messo l’accento sulla funzione educativa della scuola mentre Crosetto ha chiesto provvedimenti senza se e senza ma.

Secondo Andrea Grossi la scuola deve “spingere tutti ad assumersi le proprie responsabilità” ma “poi c’è un piano che è quello educativo a cui deve cercare sempre di ricondurre la questione perché non è compito della scuola assegnare sanzioni“.

Il provveditore ha poi concluso che “serve fermezza: non facciamo il bene dei ragazzi a non aiutarli a capire la responsabilità che si portano dietro, dobbiamo dire ai ragazzi che un certo tipo di comportamento può avere delle conseguenze molto gravi e quindi devono saperlo prima.

La solidarietà di Valditara

La vicenda è stata commentata anche dal ministro dell’Educazione Giuseppe Valditara, che si è “tempestivamente interessato a quanto accaduto”.

Il ministro ha coinvolto la dirigenza scolastica “in una approfondita riflessione al fine di meglio supportare la comunità scolastica dell’Itis Leonardo da Vinci”.

Valditara poi ha espresso “grande vicinanza alla comunità stessa, e in particolare, ai docenti coinvolti”.