Professori aggrediti a Parma non denunciano gli studenti, ragazzi verso sospensione senza provvedimenti penali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I professori aggrediti a Parma hanno deciso di non sporgere denuncia. Questi quindi non subiranno ripercussioni penali, ma la scuola potrà definire delle sanzioni disciplinari. Tra queste vi è la sospensione con obbligo di frequenza per svolgere attività di educazione civica. Per il ministro Valditara si tratta di un problema di integrazione degli italiani di seconda generazione. Uno dei docenti ha raccontato che si è trattato di una reazione scatenata da un rimprovero.

Sanzioni disciplinari e non penali

I due professori che sono stati aggrediti dai ragazzi dell’Itis di Parma hanno deciso di non denunciare. Non ci saranno ripercussioni penali ma solo sanzioni disciplinari. A decidere sarà la scuola, che oltre alla sospensione che può superare i 15 giorni ma con obbligo di frequenza, potrebbe anche valutare sanzioni sull’aspetto scolastico.

Il provveditore Andrea Grossi è intervenuto sull’episodio e ha sottolineato il ruolo della scuola: “La scuola ha gli strumenti disciplinari per definire con chiarezza quelle che saranno le sanzioni, ma non dobbiamo dimenticarci del piano educativo a cui è necessario ricondurre la questione”.

Il punto è quello di educare; sottolinea infatti che serve fermezza di fronte a comportamenti come questi e che non farebbero del bene ai ragazzi se non venissero aiutati a capire le responsabilità dei loro gesti. “La scuola agisce ogni giorno per costruire comportamenti virtuosi e responsabili”, ha dichiarato.

Il commento di Giuseppe Valditara

In merito all’episodio è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Questo ha chiamato il dirigente scolastico dell’istituto e ha espresso solidarietà.

Ha però dichiarato la necessità di aprire una riflessione sugli episodi di violenza che si verificano all’interno delle scuole. Secondo il ministro si tratta di un problema di integrazione dei ragazzi italiani di seconda generazione “che faticano a riconoscersi nei codici di comportamento della società che li ha accolti”.

Secondo il ministro, inoltre, qualche decennio fa episodi come questi erano impensabili. Sottolinea anche l’importanza del rimprovero del docente di fronte a quelli che sono stati degli atti di teppismo.

Il punto di vista del docente

È uno dei due docenti a ricostruire quanto avvenuto. Ha spiegato che tutto è iniziato da un rimprovero fuori dalla scuola, quando ha richiamato un ragazzo che alla fermata dell’autobus stava calciando una lattina contro la portiera di una macchina parcheggiata.

Alla Gazzetta di Parma ha raccontato di averlo rimproverato perché era una cosa da maleducati, ma il ragazzo ha reagito rispondendogli male a parole. A quel punto il docente, insieme a un collega, lo ha sgridato per poi rientrare all’interno dell’istituto di Parma per continuare le lezioni.

Quando queste sono finite, sono usciti da scuola e si sono ritrovati il ragazzo rimproverato insieme a un gruppo di altre 7-8 persone. Dopo di questo, il professore si è reso disponibile a parlare con i ragazzi nel tragitto verso casa. Racconta che quello che tutti vedono nel video parla da sé: “non sono stato toccato da nessuno”. Diversa invece la sorte dell’insegnante che è intervenuto in sua difesa, che sarebbe stato invece colpito con delle cinghiate da uno dei ragazzi.