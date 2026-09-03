Profilo Instagram di Fabrizio Corona chiuso, la confessione di Belen: "Sono stata io, è solo l'inizio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Belén Rodríguez torna sullo scontro con Fabrizio Corona. Al centro l’episodio di Falsissimo su di lei e la sua famiglia, nel quale secondo la showgirl ci sarebbero moltissime informazioni sbagliate e direttamente malevole. Sul suo profilo Instagram scrive: “Non avrò pietà. Il gioco è finito, Fabrizio”. Rodríguez utilizza parole dure, spiegando che la chiusura del profilo è solo il primo passo: “Siamo stati noi, i miei avvocati”.

Profilo di Corona chiuso: “Siamo stati noi”

Belén Rodríguez annuncia sui propri canali social che il merito della chiusura del profilo di Fabrizio Corona è loro. Fa riferimento alla denuncia nei confronti di Corona in seguito alla puntata di Falsissimo sulla showgirl.

Lo aveva già annunciato, ma con queste storie Instagram sottolinea i passi avanti fatti dai suoi avvocati. Rodríguez è infatti passata al contrattacco e ha rivendicato la chiusura del profilo Instagram di Dillinger News, quello che Corona utilizzava dopo la sospensione del suo account principale per un altro scontro (quello con Mediaset e Alfonso Signorini).

Anche questo profilo risulta chiuso e, secondo le parole della showgirl, il merito è dei suoi avvocati.

Cosa ha dichiarato?

In due storie Instagram Belén Rodríguez scrive: “Siamo stati noi, io e i miei avvocati”. Annuncia anche che questo è solo l’inizio e aggiunge: “Non avete idea”. Si rivolge quindi direttamente a Fabrizio Corona, suo ex compagno, scrivendo: “Non avrò pietà. Il gioco è finito, Fabrizio”.

Sembra che la showgirl non lo faccia solo per sé, perché quando scrive che l’ex compagno la pagherà, intende “per il male che hai fatto a mille persone. Pagherai perché prima o poi il conto arriva”.

Queste storie sono state subito dopo cancellate, ma ormai il web se ne è appropriato.

Perché Belén ha denunciato Corona

Belén Rodríguez aveva deciso di denunciare Fabrizio Corona per quanto detto durante la puntata di Falsissimo su di lei.

La showgirl e conduttrice aveva dichiarato che quanto detto dall’ex compagno aveva il solo scopo di monetizzare con un contenuto che di reale però non aveva nulla.

“Dice eresie, non mi sono mai confidata con lui”, aveva dichiarato. Aveva quindi smentito i rapporti difficili con la famiglia.