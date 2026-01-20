Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato fermato il presunto responsabile degli incendi dolosi che hanno colpito i complessi del Progetto CASE nella frazione di Bazzano, a L’Aquila, tra luglio e novembre 2025. L’uomo, un aquilano nato nel 2002 con precedenti per reati contro la persona, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli episodi hanno destato forte allarme sociale e rappresentato un serio rischio per la sicurezza pubblica.

Le indagini e il fermo dell’autore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di L’Aquila – 2° Sezione, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha condotto indagini serrate che hanno portato, nei giorni scorsi, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP. Il provvedimento ha riguardato un giovane aquilano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rissa e altri reati contro la persona.

Otto incendi dolosi e i danni agli edifici

Nel periodo compreso tra luglio e novembre 2025, si sono verificati otto episodi di incendio doloso nella frazione di Bazzano, tutti riconducibili allo stesso autore. Gli atti criminosi hanno coinvolto complessivamente 14 edifici appartenenti al Progetto CASE, di proprietà del Comune di L’Aquila e attualmente disabitati. Alcuni di questi immobili si trovano in prossimità di strade aperte al traffico e fanno parte dei complessi edilizi situati in via Fabrizio de Andrè ai civici 12 e 14.

Altri obiettivi degli incendi

Oltre agli edifici, le fiamme hanno interessato anche sterpaglie nei pressi delle strutture, un boschetto vicino al campo di calcetto adiacente agli stabili, e cassonetti dei rifiuti posizionati davanti ad alcuni appartamenti abitati. In particolare, lo scorso 11 novembre, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco anche all’ingresso della tensostruttura della Protezione Civile situata nelle immediate vicinanze del complesso immobiliare e all’autovettura di un inquilino residente.

Le conseguenze degli incendi

Gli incendi, sempre di notevole entità, hanno generato colonne di fumo visibili a distanza e alte fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è spesso protratto per svariate ore per domare i roghi. Gli edifici colpiti sono noti come rifugio per persone senza fissa dimora e, solo per caso, non si sono registrate conseguenze più gravi, anche a causa della presenza di bombole di ossigeno e di una bombola GPL cariche in alcuni appartamenti avvolti dalle fiamme.

Ostacoli ai soccorsi e danni strutturali

In alcune circostanze, è stato accertato che mobili erano stati posizionati davanti alle finestre delle abitazioni colpite, impedendo l’apertura dall’esterno e ostacolando così le operazioni di soccorso. Gli episodi hanno mantenuto in costante apprensione gli abitanti degli edifici limitrofi. Al termine della serie di incendi, l’edificio di via Fabrizio de Andrè 12 è risultato totalmente inagibile, mentre quello al civico 14 ha subito gravi danni.

Il contesto e la risposta delle autorità

La successione degli otto episodi di incendio doloso ha richiesto un notevole dispiegamento di forze e risorse da parte delle autorità, impegnate a garantire la sicurezza pubblica e a rassicurare la popolazione locale. L’operazione condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica ha permesso di identificare e fermare il presunto autore, ponendo fine a una serie di atti che avevano generato forte allarme sociale nella frazione di Bazzano.

Conclusioni

Il fermo del giovane aquilano rappresenta un importante risultato per le forze dell’ordine e per la comunità di L’Aquila, che ha vissuto mesi di preoccupazione a causa dei ripetuti incendi dolosi. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica degli eventi e di adottare misure cautelari nei confronti dell’autore, nella speranza di restituire serenità agli abitanti dei complessi colpiti e delle zone limitrofe.