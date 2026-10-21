Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

29 arresti e oltre 3mila persone identificate in tre settimane di controlli straordinari: il progetto “Open Eyes”, promosso dalla Polizia di Stato di Bologna dal 28 settembre, ha interessato le aree cittadine più esposte a degrado, violenza e reati, con l’obiettivo di prevenire le illegalità e tutelare la sicurezza.

Controlli nelle zone più sensibili di Bologna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’iniziativa si è svolta attraverso servizi programmati in diverse giornate. Gli interventi si sono concentrati nelle aree vicine alla Stazione Centrale, in piazza dei Martiri e tra via Amendola, piazza XX Settembre, via dei Mille, via del Porto, via Don Minzoni e le strade limitrofe. L’attenzione si è rivolta in particolare alle zone interessate dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, da episodi di violenza e dall’aumento dei reati contro le persone e il patrimonio.

Ai servizi hanno preso parte equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Orientale e Occidentale, Abruzzo e Campania, impegnati durante l’intera giornata. Hanno collaborato anche Squadra Mobile, commissariati Bolognina-Pontevecchio e Due Torri San Francesco, unità cinofile antidroga, Divisione Anticrimine e Ufficio Immigrazione. La Polizia ha spiegato che il coordinamento tra gli uffici ha permesso di ottenere risultati operativi significativi.

Identificazioni, denunce e arresti

Nel corso dell’attività svolte a Bologna sono state identificate 3.251 persone, delle quali 971 persone con precedenti di polizia. Il comunicato riferisce di 31 persone denunciate all’Autorità giudiziaria per reati di diversa natura: tra questi ricettazione, minacce gravi, danneggiamento, percosse, porto abusivo di armi o di oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e violazioni in materia di stupefacenti. Nel complesso sono scattate 27 denunce.

Gli arresti sono stati 29 e hanno riguardato, tra gli altri, rapina aggravata, tentata rapina impropria, violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo la Polizia, i provvedimenti sono scaturiti dai controlli sul territorio e dalle attività di polizia giudiziaria, con un contributo rilevante della Squadra Mobile.

Sequestri e provvedimenti

Sono stati sequestrati complessivamente 1.085,53 grammi di sostanze stupefacenti: 287 grammi di cocaina, 768 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, 18 grammi di eroina, 2 grammi di metanfetamina e 1 grammo di crack. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 3.767 euro in contanti, 7 armi comuni non da sparo e 2 spray al peperoncino non conformi alle norme.

Il Questore ha adottato 29 misure di prevenzione: 19 D.A.C.U.R., 8 fogli di via obbligatori e 2 avvisi orali. Sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione 129 cittadini stranieri, tra cui 5 cittadini comunitari. Le espulsioni eseguite sono state 24: 8 espulsioni con accompagnamento immediato alla frontiera, 2 espulsioni volontarie, 8 accompagnamenti ai Centri di permanenza per i rimpatri, 3 ordini di allontanamento dal territorio nazionale e 3 misure alternative.

Durante i servizi sono stati controllati anche 626 veicoli attraverso 52 posti di controllo. La Polizia ha ricondotto l’attività alla strategia di contrasto al degrado urbano, allo spaccio e alla criminalità predatoria, basata sulla presenza sul territorio, sull’osservazione e sui controlli, seguiti dagli approfondimenti investigativi.

IPA