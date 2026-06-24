Programmi di Bollani e Massini cancellati dalla Rai, i conduttori contro l'azienda: "Non ci hanno detto nulla"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

“Riserva Indiana” e “Via dei Matti n° 0” non avranno nuove stagioni in Rai. I due programmi sono stati definitivamente chiusi. E non sono mancate le polemiche. Stefano Massini ha dichiarato che non ha avuto nemmeno un confronto con la dirigenza e che è molto amareggiato per la piega presa dalla vicenda. Anche Stefano Bollani e Valentina Cenni hanno reso noto di essere affranti.

“Riserva Indiana” chiude, il commento di Stefano Massini

“Cari amici, come scrivono oggi i giornali, la nostra Riserva Indiana chiude. Anzi no, per l’esattezza viene chiusa”, ha esordito Massini in un lungo post pubblicato sui social.

Il programma è stato archiviato dopo circa 70 puntate. “La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare. Silenzio totale, e vattene via. Amarezza? Sì, tanta”, ha aggiunto.

ANSA

Il conduttore ha poi affermato che gli sono stati riportati retroscena delicati in merito alla chiusura della trasmissione: “Amarezza soprattutto quando mi viene riferito di telefonate incredibili del tono “non vogliamo più Massini in nessuno spazio Rai”. Quella Rai di cui anche io pago il canone in nome di un servizio pubblico che dovrebbe essere di ognuno. Scandalo? Non c’è più, è tutto normale”.

“Voglio ringraziare tutti gli ospiti di Riserva Indiana, i cui nomi messi in fila forse serviranno a far capire meglio l’assurdità di questo azzeramento”, ha proseguito il drammaturgo.

Massini attacca la politica per i programmi chiusi: “In tv decide tutto”

Massini ha poi citato Gianni Morandi, Roberto Vecchioni, Paolo Benvegnù, Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia, Willie Peyote, Malika Ayane, Lucio Corsi, Samuele Bersani, Diodato, Luca Barbarossa, Fabri Fibra, Giovanni Truppi, Marco Masini, Vinicio Capossela, Nayt, Piero Pelù, Big Mama e Mannarino.

La lista è continuata con Francesca Michielin, Tosca, Irene Grandi, Gaetano Curreri, Fabio Concato, Eugenio Finardi, Peppe Servillo, Angela Baraldi, Tiromancino, Emma Nolde, Mimì, Renzo Rubino, Fulminacci, Joan Thiele, Brunori SAS, Simone Cristicchi, Santi Francesi, Dente, Cristiano Godano, Raiz, i Negrita, i Baustelle, Nino Buonocore, Clementino, Vasco Brondi, Paolo Jannacci e Ariete.

E ancora: Ditonellapiaga, Simona Molinari, Motta, Giorgio Poi, Mirkoeilcane, i ComaCose, la Rappresentante di Lista, Noemi, Achille Lauro, Ermal Meta, Venerus, Fabrizio Moro, Ernia, Paola Turci, Francesco Gabbani, I FASK, Riccardo Sinigallia, Daniele Silvestri, Margherita Vicario, Alfa, Gianmaria, Lodo Guenzi, Nina Zilli, Niccolò Fabi, Drusilla Foer, Zen Circus, Levante e Alex Britti.

“Tantissimi altri sono i grandi (e i non ancora grandi) della musica italiana che erano pronti a entrare nella lista. Ma si sa: la politica decide tutto, in televisione. E per le riserve indiane, in tutti i sensi, non c’è posto”, ha concluso Massini.

Stefano Bollani e Valentina Cenni, botta e risposta con la Rai

Bollani e Cenni, attraverso un video social, hanno confermato la chiusura di “Via dei Matti n° 0”: “Vogliamo ringraziarvi con tutto il cuore. Ci avete accolto nelle vostre case, sera dopo sera, con entusiasmo e passione. Sono stati cinque anni pieni di vita, di musica, di emozioni che resteranno con noi”.

“Da stasera andranno in onda le repliche: un’occasione per rivedere alcuni dei momenti più belli che abbiamo vissuto insieme in Via dei Matti n.0 A presto!”, hanno concluso.

Contattati dal Corriere della Sera, hanno aggiunto di essere affranti: “Non ci aspettavamo una notizia del genere, per noi quella casa è uno spazio di libertà e gioco”.

La notizia l’avrebbero ricevuta da Ballandi, casa di produzione con cui lavorano. “Non sappiamo bene cosa stia succedendo — ha dichiarato Bollani — Ballandi è accanto a noi e parla con la Rai, ma non è facile capire le ragioni, abbiamo saputo solo che per quest’anno è così. Poi tutto è modificabile”.

Rai Cultura, dopo i commenti dei due conduttori, ha diramato una nota, raccontando una versione differente: “Hanno rifiutato il prime time, un’opportunità per valorizzare il loro lavoro. È sorprendente che abbiano declinato”.

“Siamo rimasti stupiti dalle dichiarazioni di Stefano Bollani e Valentina Cenni, hanno rimarcato dalla direzione di Rai Cultura, rendendo noto che “si lavorava da tempo ad uno sviluppo della trasmissione Via dei Matti n° 0 e con la società Ballandi, storica produttrice del programma, si era pensato di spostare la messa in onda dall’access prime time alla prima serata”.

“Idea gradita, avallata e sposata dalla produzione e che consideravamo un attestato di stima, un’opportunità per gli artisti per dare maggiore visibilità al loro lavoro: un ciclo di prime serate su Rai 3 dal titolo “Le Quattro stagioni”. Questa decisione di declinare la proposta appare dunque sorprendente”, hanno concluso dalla tv di Stato.