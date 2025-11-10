Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone fermate e sottoposte a provvedimenti di allontanamento ad Isola del Liri, dove una coppia di giovani, entrambi di origine romena, è stata sorpresa mentre tentava di derubare un anziano con un collaudato stratagemma.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Napoli, ad Isola del Liri. Un ispettore della Polizia, libero dal servizio, ha notato una situazione sospetta tra due giovani e ha deciso di intervenire, richiedendo il supporto del Commissariato di P.S. di Sora e della Squadra Mobile della Questura di Frosinone.

La dinamica dei fatti

L’attenzione dell’ispettore è stata attirata da una giovane donna che, dopo aver parlato con un ragazzo rimasto a bordo di un’auto, si è avvicinata a un esercizio commerciale. Qui ha individuato un anziano signore, lo ha avvicinato con modi gentili e lo ha convinto a salire sulla sua auto per allontanarsi insieme. L’auto si è poi fermata in una zona appartata, seguita a distanza dagli agenti.

Il tentativo di furto con destrezza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna ha tentato di mettere in atto un consolidato reato: avvicinare la vittima con la promessa di una prestazione sessuale e, durante le effusioni iniziali, sottrarre portafogli e oggetti d’oro. In questa occasione, la giovane ha toccato le tasche dei pantaloni dell’anziano e ha mostrato qualche gesto affettuoso, ma è stata prontamente bloccata dagli agenti, insieme al suo complice, mentre tentava di fuggire.

L’identificazione e i precedenti

I due fermati, entrambi nati in Romania, sono risultati avere numerosi pregiudizi e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. L’operazione ha permesso di interrompere un tentativo di furto con destrezza ai danni di un anziano, grazie alla prontezza dell’ispettore e al tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

I provvedimenti adottati

Per i due giovani sono stati avviati i procedimenti per il Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Isola del Liri. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, durante la quale gli indagati potranno esercitare il diritto di difesa previsto dal codice di procedura penale.

IPA