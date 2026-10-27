Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due donne sono state arrestate per tentato furto in abitazione in concorso. Le sospettate, una 24enne cittadina serba e una 22enne cittadina italiana, sono state fermate a Padova dalla Polizia dopo la segnalazione di un residente: avevano con sé cacciaviti e altri arnesi da scasso.

Padova: due donne arrestate per furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto lunedì 26 ottobre, nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Alle 10.55 una pattuglia è stata inviata in via Mancinelli, a Padova, dopo che un residente ha riferito di aver visto le due donne entrare con fare sospetto in un condominio del centro. Il testimone le aveva notate vicino alla porta dell’abitazione della suocera, all’interno dello stabile.

Gli agenti le hanno intercettate mentre stavano lasciando il luogo e hanno chiesto spiegazioni. Le due hanno detto di voler andare a casa di un’amica, senza fornire altri elementi utili a chiarire la loro presenza. Durante il controllo hanno consegnato ai poliziotti due cacciaviti, che tenevano in un calzino. Gli agenti hanno quindi ispezionato l’area vicino alla porta e, sotto lo zerbino, hanno trovato altri strumenti idonei allo scasso, nascosti in un secondo calzino.

Considerata la flagranza del tentato furto aggravato, le donne sono state arrestate e accompagnate in Questura. Sono state messe a disposizione della Procura della Repubblica per il giudizio con rito direttissimo.

I precedenti della cittadina serba

Gli accertamenti hanno fatto emergere precedenti di polizia per furto in abitazione a carico della 24enne serba. Nel 2020 è stata arrestata in flagranza a Tricase, in provincia di Lecce: i carabinieri l’hanno trovata in un’abitazione privata mentre cercava oro e l’hanno condotta in carcere. In seguito le è stato notificato il divieto di ritorno nel comune di Tricase, disposto dal Questore di Lecce.

Nel 2014, in provincia di Latina, è stata denunciata in concorso con altre due persone per tentato furto in abitazione. Il gruppo avrebbe cercato di entrare in una casa da una finestra; la giovane è stata bloccata dal proprietario e affidata agli agenti del Commissariato intervenuti.

Un altro episodio risale al 2013, a Cesenatico, quando la ragazza, allora infraquattordicenne, è stata trovata con un tablet Samsung bianco, in una custodia di pelle nera marca Clever, risultato rubato da un’abitazione. Nello zainetto aveva inoltre quattro paia di occhiali nuovi, poi ricondotti a un furto in un esercizio pubblico. Il Questore Marco Odorisio ha attivato l’Ufficio Immigrazione per avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno della cittadina serba, in vista del suo allontanamento dal territorio nazionale.

IPA