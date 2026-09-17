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È stata eseguita una custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo a Rovereto, accusato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, tentata rapina e interruzione di pubblico servizio. L’arresto è stato disposto dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica, dopo una serie di episodi che hanno coinvolto personale sanitario e di sicurezza dell’ospedale cittadino.

Gli episodi di disordine e le aggressioni in ospedale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata a seguito di un’attenta attività investigativa condotta dalle Volanti e dall’Ufficio Anticrimine e Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rovereto. Gli agenti hanno ricostruito le azioni dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a foglio di via obbligatorio dal Comune per tre anni.

Negli ultimi mesi, il soggetto aveva generato diversi disordini nel centro di Rovereto, con particolare riferimento all’ospedale Santa Maria del Carmine. In più occasioni, aveva minacciato medici, infermieri e il personale di sicurezza del pronto soccorso, creando un clima di tensione e preoccupazione tra gli operatori sanitari.

L’ultimo episodio: aggressione e interruzione del servizio

L’episodio più grave si è verificato recentemente, quando l’uomo si è scagliato contro i sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. In quell’occasione, ha aggredito e minacciato la guardia giurata intervenuta per riportare la calma, causando così l’interruzione del servizio di Pronto Soccorso e mettendo a rischio la sicurezza di pazienti e operatori.

L’attività della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Grazie all’intervento tempestivo delle Volanti e agli accertamenti svolti dagli uffici investigativi, è stato possibile ricostruire in dettaglio le condotte dell’uomo. L’indagato, già destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Rovereto, è stato quindi raggiunto dalla misura cautelare in carcere, in attesa del processo.

IPA