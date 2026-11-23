Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Perquisito un ventenne per la diffusione sui social di contenuti riconducibili alla propaganda jihadista: l’attività è stata eseguita dalla Polizia di Stato nella mattinata di 18 novembre 2026 a Bologna, nell’ambito di un’indagine per istigazione a delinquere e apologia di reato.

Bologna: l’indagine sui profili social

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il decreto ha riguardato un cittadino marocchino di 20 anni ed è stato disposto dall’Autorità giudiziaria. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Antiterrorismo della D.I.G.O.S. della Questura di Bologna, insieme al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna (C.O.S.C.).

Gli accertamenti sono partiti dal monitoraggio e dall’analisi della rete: gli investigatori hanno individuato alcuni profili social ritenuti riconducibili al giovane, sui quali erano stati pubblicati e condivisi materiali di possibile interesse investigativo. D.I.G.O.S. e C.O.S.C. hanno trasmesso una segnalazione congiunta all’Autorità giudiziaria, che ha disposto perquisizioni locali, personali e informatiche nell’ambito del procedimento.

Propaganda di matrice jihadista: i contenuti esaminati

In base agli approfondimenti, il ventenne avrebbe utilizzato account Facebook e Instagram per diffondere numerosi contenuti con riferimenti ideologici, simbolici e sonori associati alla propaganda fondamentalista di matrice jihadista. Tra i materiali figurerebbero richiami alla Shahada, professione di fede islamica, al Tawhid, principio dell’unicità di Dio, e brani Nasheed: composizioni vocali di carattere religioso che compaiono anche nella produzione propagandistica di ambienti estremisti.

L’analisi ha delineato un quadro che, secondo gli investigatori, merita ulteriori approfondimenti, in particolare sulla natura dei contenuti e sulle modalità con cui sarebbero stati diffusi attraverso le piattaforme social. Le ipotesi di reato contestate nel procedimento sono istigazione a delinquere e apologia di reato, con l’aggravante dell’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

Dispositivi sequestrati

La perquisizione nei luoghi non ha portato al rinvenimento di elementi d’interesse investigativo. Gli accertamenti informatici hanno invece consentito di riscontrare i profili già individuati durante l’indagine. I telefoni utilizzati dal giovane sono stati quindi sequestrati, così da permettere gli esami tecnici e informatici disposti dall’Autorità giudiziaria.

L’attività rientra nell’impegno della Polizia di Stato contro la radicalizzazione e la diffusione online di propaganda estremista. Il comunicato sottolinea che web e social network possono essere impiegati per veicolare contenuti ideologici di matrice jihadista e raggiungere un’ampia platea di utenti.