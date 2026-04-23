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È stata eseguita una perquisizione domiciliare e sono state sequestrate numerose armi ad aria compressa a carico di un ventenne residente a Viterbo, accusato di attività di propaganda neofascista e antisemita su una piattaforma social. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, si inserisce in un’indagine nazionale che ha coinvolto anche altri soggetti, tra cui 9 minorenni, e ha portato all’esecuzione di 14 perquisizioni e a una misura cautelare nei confronti di un diciannovenne di Pavia.

Le indagini e la perquisizione a Viterbo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di mercoledì 22 aprile gli agenti della D.I.G.O.S. della Questura di Viterbo hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un giovane ventenne, residente nel capoluogo. Il ragazzo è stato individuato come appartenente ad ambienti dell’estrema destra suprematista.

Durante la perquisizione, gli operatori hanno rinvenuto diverse stampe raffiguranti Brenton Tarrant, noto per essere l’autore della strage di Christchurch del marzo 2019, oltre a numerose armi ad aria compressa. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti sulla loro potenziale capacità offensiva.

Un’indagine coordinata a livello nazionale

L’attività investigativa, come precisato dalla Polizia, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. L’indagine ha permesso di accertare che il giovane di Viterbo svolgeva attività di propaganda di contenuti neofascisti, neonazisti e antisemiti attraverso una piattaforma social. La diffusione di tali contenuti, secondo gli inquirenti, avveniva all’interno di un gruppo denominato “Chat Terza Posizione”, che richiama esplicitamente la formazione eversiva degli anni Settanta.

Il gruppo, secondo quanto emerso, aveva tra i propri obiettivi la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, esaltando anche gli autori di gravi attentati di matrice suprematista.

Altre perquisizioni e misure cautelari

L’operazione non si è limitata al solo territorio di Viterbo. Nell’ambito dello stesso filone investigativo, sono state eseguite complessivamente 14 perquisizioni in varie località italiane. Tra i soggetti coinvolti figurano anche 9 minorenni, tutti ritenuti membri del gruppo social “Chat Terza Posizione”.

Inoltre, è stata emessa un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un diciannovenne originario di Pavia. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente il ruolo dei singoli membri e l’effettiva portata delle attività di propaganda e istigazione contestate.

IPA