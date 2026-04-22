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Un arresto e 14 perquisizioni, questo il bilancio di un’operazione condotta questa mattina dalla Digos di Milano contro un gruppo dedito alla propaganda razziale neonazista e alla discriminazione religiosa. Un giovane di 19 anni di Pavia è stato accusato di aver promosso e diretto un’associazione finalizzata a diffondere ideologie estremiste e antisemite, con l’obiettivo di reclutare nuovi adepti attraverso canali digitali.

Propaganda neonazista a Milano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata eseguita nelle prime ore di oggi dagli agenti della Digos di Milano, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 19enne residente a Pavia.

Il giovane è stato ritenuto responsabile di aver promosso e diretto un’associazione con finalità di propaganda neonazista, discriminazione religiosa, minimizzazione della Shoah e apologia del genocidio.

Perquisizioni in tutta Italia: coinvolti anche minorenni

Contestualmente all’arresto, sono stati eseguiti 14 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti indagati, residenti nelle province di Cagliari, Caserta, Cosenza, Matera, Perugia, Roma, Viterbo, Salerno, Siena e Torino.

Tra questi, 9 minorenni risultano coinvolti a vario titolo per gli stessi reati contestati al principale indagato.

Indagine partita dal monitoraggio dell’estrema destra online

L’attività investigativa, condotta dalla Sezione antiterrorismo della Digos della questura di Milano con il supporto della Digos di Pavia e della Direzione centrale Polizia di Prevenzione, è nata dal monitoraggio degli ambienti digitali riconducibili all’estrema destra suprematista.

Al centro dell’inchiesta è finito un gruppo di messaggistica istantanea denominato “Chat Terza Posizione”, creato e gestito dal 19enne arrestato. Questo canale fungeva da punto di riferimento per la propaganda neofascista e antisemita, con la diffusione di contenuti che esaltavano anche stragi suprematiste come quella di Christchurch del marzo 2019.

Contenuti estremisti e incitazione alla violenza

Dall’analisi del canale sono emersi materiali riconducibili alla cosiddetta “white jihad”, un fenomeno che fonde l’ideologia neonazista con metodi tipici del terrorismo jihadista, accomunati dall’odio verso gli ebrei.

Per diffondere materiale eversivo e favorire il reclutamento, il 19enne aveva creato anche un secondo canale, denominato “Centro studi terza posizione”. Insieme ad altri, avrebbe inoltre redatto un documento ideologico in 5 punti dal titolo “Manifesto della terza posizione”, con cui si incitavano gli utenti a passare all’azione reale, formando “Squadroni d’azione rivoluzionaria” per scopi eversivi e con asserzioni antisemite volte a compiere atti violenti.

Ramificazioni e gruppi emulativi

L’indagine ha permesso di individuare ulteriori ramificazioni del fenomeno, con la nascita di gruppi emulativi come “Nuova Italia”, amministrato da due giovani che si definivano presidente e vicepresidente.

Anche in questo caso, i contenuti risultavano simili a quelli del gruppo principale, con otto minorenni coinvolti.

Perquisizioni a Pescara e altri sequestri

Nel corso delle attività, un 22enne di Pescara è stato sottoposto a perquisizione per il suo legame con la sigla “Nuova Italia”, attraverso la quale ostentava armi sui social network.

Altri due giovanissimi sono stati perquisiti perché attivi in un ulteriore ambiente virtuale di identica matrice neonazista e suprematista, dove venivano pubblicati anche video sulla fabbricazione di esplosivi.

Precedenti e collegamenti con altre indagini

Questo gruppo è stato individuato dagli investigatori milanesi grazie all’analisi di un dispositivo sequestrato a un terzo minore, già sottoposto a perquisizione su delega della Procura minorile di Milano nel luglio dello scorso anno, nell’ambito di una più ampia operazione condotta su scala nazionale.

Alcuni membri erano già noti alle forze dell’ordine: tra questi, un minore di Treviso arrestato a dicembre per addestramento con finalità di terrorismo dalla Digos di Milano e Treviso, sotto il coordinamento della procura per i minorenni di Venezia.

IPA