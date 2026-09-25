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È di 17 decreti di perquisizione eseguiti il bilancio di un’operazione coordinata dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione e condotta dalla Digos di Verona insieme ai colleghi di Napoli, Benevento, Brescia e Trento, con il supporto dei militari del ROS dei Carabinieri. I provvedimenti hanno riguardato 14 minorenni e 3 maggiorenni residenti in varie regioni italiane, accusati di propaganda e istigazione per delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di addestramento ad attività con finalità di terrorismo.

Operazione coordinata tra Polizia e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata frutto di una stretta collaborazione tra le Digos di Verona, Napoli, Benevento, Brescia e Trento, sotto la regia della Direzione centrale della Polizia di prevenzione e con il coinvolgimento dei Carabinieri del ROS. Gli agenti hanno eseguito 17 perquisizioni personali, locali e informatiche nei confronti di 14 minorenni e 3 maggiorenni, tutti residenti in diverse regioni d’Italia.

Le accuse: propaganda, istigazione e addestramento al terrorismo

I soggetti coinvolti sono indagati per propaganda e istigazione per delinquere legate a motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che per addestramento ad attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono nate dal monitoraggio costante di canali online riconducibili all’area accelerazionista, suprematista e neonazista. Gli investigatori hanno individuato una rete di utenti attivi su due gruppi di un noto social network privato, dove venivano diffusi messaggi di odio e materiali di ispirazione neonazista.

I gruppi online sotto osservazione

Uno dei gruppi monitorati, denominato “Chat del Nuovo Ordine Europeo”, era focalizzato sulla propaganda dell’ideologia nazista, la supremazia della razza bianca, l’antisemitismo, il negazionismo dell’Olocausto e la diffusione di manuali per la realizzazione di ordigni esplosivi. Un secondo gruppo, chiamato “F.F.I.” (Fronte Fascista Italiano), promuoveva odio e violenza contro ebrei, persone di colore e la comunità LGBTQ+.

Materiale sequestrato durante le perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato armi bianche, vessilli e oggettistica riconducibile alla simbologia nazista, oltre a numerosi dispositivi elettronici utilizzati per diffondere i messaggi di propaganda. All’interno dei gruppi, gli indagati condividevano manifesti e documenti relativi a stragi compiute da attentatori suprematisti, corredati da descrizioni dettagliate delle armi e delle modalità operative. Sono stati rinvenuti anche tutorial per il maneggio di armi da fuoco e bianche, nonché manuali per la costruzione e l’innesco di ordigni esplosivi artigianali, destinati ad aumentare la pericolosità degli stessi.

Simulazioni di violenza e apologia del nazismo

Gli inquirenti hanno accertato che i partecipanti ai gruppi non si limitavano alla propaganda ideologica, ma prendevano parte anche a sessioni di gioco interattivo in cui venivano simulate azioni di violenza e l’eliminazione virtuale di minoranze etniche. Nei messaggi scambiati si trovavano esaltazioni di Adolf Hitler, delle SS e della simbologia fascista e suprematista, oltre a istruzioni operative per la realizzazione di ordigni e l’uso di armi.

Le indagini e il monitoraggio dei canali online

L’indagine, avviata grazie al monitoraggio costante dei canali online riconducibili all’area suprematista e neonazista, ha permesso di ricostruire la rete di relazioni tra i soggetti coinvolti e di documentare la diffusione di contenuti di odio e istigazione alla violenza. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni territoriali e la Direzione centrale della Polizia di prevenzione per contrastare fenomeni di radicalizzazione e prevenire il rischio di azioni violente.

Conclusioni

L’operazione rappresenta un nuovo importante passo nella lotta contro la propaganda e l’istigazione all’odio e alla violenza di matrice suprematista e neonazista, soprattutto tra i più giovani. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per monitorare l’evoluzione dei fenomeni di radicalizzazione online.

IPA