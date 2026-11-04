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Un 27enne residente nel Luinese è finito in carcere a Varese con l’accusa di terrorismo. L’operazione dei Carabinieri è scattata la mattina di mercoledì 4 novembre, al termine di un’indagine concentrata sulle sue attività online: secondo gli inquirenti, il giovane diffondeva contenuti d’apologia del Califfato, ne istigava all’adesione e deteneva materiale propagandistico riconducibile all’Isis.

Le indagini sui profili social del 27enne

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica, Sezione Antiterrorismo. L’inchiesta è partita a marzo, dopo che il giovane è stato segnalato all’autorità giudiziaria per aver lanciato dardi con una balestra all’interno di un giardino confinante con la sua abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento dell’arma e delle relative munizioni, entrambi sequestrati.

Gli accertamenti della Stazione dei Carabinieri locale hanno poi fatto emergere contenuti ritenuti allarmanti sui profili social dell’uomo. Su WhatsApp l’immagine del profilo era associata a una frase con minacce di morte rivolte agli Stati Uniti e a Israele, accompagnata dalla pubblicazione di video violenti. Sul profilo Telegram pubblico compariva invece la bandiera dello Stato Islamico con la “Shahada”.

Gli approfondimenti investigativi a Varese

Il Reparto Operativo dei Carabinieri ha avviato ulteriori verifiche sotto il coordinamento della Sezione Antiterrorismo della Procura di Milano. Secondo gli investigatori, sono stati raccolti elementi indiziari relativi ai reati di auto-addestramento con finalità di terrorismo e istigazione.

L’indagine non ha documentato un’appartenenza formale del giovane a organizzazioni terroristiche né rapporti diretti con strutture o membri dello Stato Islamico.

I contenuti di matrice islamista estremista

È stato tuttavia ricostruito un percorso ritenuto crescente e compatibile con una radicalizzazione individuale di matrice islamista estremista, orientata soprattutto all’auto-addestramento. Il giovane avrebbe acquisito autonomamente contenuti ideologici, competenze operative e conoscenze tecniche.

Tra gli elementi raccolti figurano ricerche e visualizzazioni di video con scene cruente, violazioni dei diritti umani e uccisioni extragiudiziali, molti dei quali ricondotti alla propaganda jihadista. In alcuni casi, l’indagato avrebbe contribuito a diffondere quei materiali ad altre persone. Sono state inoltre trovate ricerche su temi riconducibili agli obiettivi della propaganda jihadista.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Operativo di Varese e condotto nella Casa circondariale cittadina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ANSA