Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tentata truffa aggravata ai danni di un anziano. La Polizia di Stato nella mattinata di martedì 05 agosto 2025, ha deferito in stato di libertà un uomo residente nella provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato a Benevento, dove l’uomo è stato sorpreso mentre cercava di vendere orologi e bracciali di scarso valore spacciandoli per preziosi. L’intervento è stato motivato dalla necessità di contrastare i reati contro le fasce più deboli della popolazione.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità diffusa, con particolare attenzione ai reati che colpiscono gli anziani.

Il tentativo di raggiro ai danni di un anziano

La mattina del 05 agosto 2025, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Benevento hanno notato un uomo che, con modi affabili e persuasivi, stava cercando di convincere un anziano residente a comprare orologi e bracciali. Gli oggetti, di valore molto basso, venivano presentati come articoli di pregio e offerti a un prezzo apparentemente vantaggioso. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti specifici, stava dunque tentando una truffa ai danni di una persona vulnerabile.

L’intervento della Polizia e la perquisizione

Alla vista della Volante, il sospettato ha interrotto bruscamente la conversazione e ha cercato di allontanarsi rapidamente, dirigendosi verso la propria auto. Gli agenti, insospettiti dal comportamento, hanno proceduto a fermarlo e a effettuare una perquisizione personale, estendendo i controlli anche al veicolo. Durante l’ispezione sono state rinvenute e sequestrate diverse buste e cofanetti contenenti orologi e bracciali, la cui provenienza è risultata dubbia. Gli oggetti, infatti, erano di scarso valore ma venivano proposti come preziosi, confermando il tentativo di truffa.

I precedenti e i provvedimenti adottati

L’uomo fermato risulta residente nella provincia di Napoli e già destinatario di plurimi fogli di via da altri comuni. Inoltre, a suo carico sono stati registrati numerosi precedenti specifici per truffa. Dopo le verifiche di rito, è stato deferito in stato di libertà e nei suoi confronti è stato emesso un nuovo foglio di via dal comune di Benevento, con ordine di immediato allontanamento dalla città.

IPA